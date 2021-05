मुंबई : ‘तौक्ते’नंतर (cyclone tauktae) आता ‘यास’ चक्रीवादळाचं (cyclone yaas) संकट उभं ठाकलं आहे. यास चक्रीवादळ येत्या 24 तासांत भारताच्या पूर्व किनाऱ्याला धडकण्याची शक्यता आहे. धक्कादायक म्हणजे पुढे हे चक्रीवादळ विध्वंसक होईल, असा इशारा भारतीय हवामान विभागानं (IMD) दिला आहे. त्यामुळे या वादळाचा पश्चिम बंगाल ( West Bangal) आणि ओडिशाला (Odisha) मोठा धोका असल्याची भीती देखील हवामान विभागानं सांगितलं आहे. या पार्श्वभूमीवर नौदल आणि वायु सेनेकडून मोठी खबरदारी घेण्यात येत आहे. Also Read - विरोधी पक्षाने केंद्राकडे मदतीसाठी प्रयत्न केल्यास महाराष्ट्र निश्चितच कौतुक करेल : रोहित पवार

हवामान विभागानं दिलेली माहिती अशी की, यास चक्रीवादळ (Cyclone Yaas) भारतीय पूर्व किनाऱ्याला धडकल्यानंतर ते उत्तर-वायव्य दिशेनं वाटचाल करेन. पुढे ते हळूहळू आणखी तीव्र होईल. 26 मे पर्यंत वादळ पश्चिम बंगाल आणि उत्तर ओडिशाच्या सीमेजवळ उत्तर पश्चिम बंगालच्या उपसागरात पोहोचेल. 26 मे रोजी संध्याकाळपर्यंत वादळ म्हणून पारादीप आणि सागर बेटांच्या दरम्यान उत्तर ओडिशा-पश्चिम बंगाल ओलांडणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, चक्रीवादळ तीव्र वादळात बदल होण्याची शक्यता आहे. उपग्रह आणि समुद्राच्या गतीशीलतेच्या मदतीनं घेतलेल्या छायाचित्रांचा अभ्यास केल्यानंतर हवामान विभागानं आपला अंदाज व्यक्त केला आहे.

Low pressure area on east-central Bay of Bengal has concentrated into a depression today & it is located about 700 km away from Balasore and Digha. It is expected to move north & northwestwards & intensify into a cyclonic storm by May 24 morning: Mrutyunjay Mohapatra DGM, IMD pic.twitter.com/1KhvDsUJdA

— ANI (@ANI) May 23, 2021