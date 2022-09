Cyrus Mistry Dies In Road Accident : टाटा समूहाचे माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांचा रविवारी मुंबईजवळील पालघर येथे झालेल्या अपघातात मृत्यू झाला आहे, पालघ पोलिसांनी याबाबत माहिती दिली आहे. ते 54 वर्षांचे होते. मिस्त्री हे मर्सिडीज कारमधून अहमदाबादहून मुंबईला जात असताना दुपारी 3.35 च्या सुमारास हा अपघात झाला. सूर्या नदीवरील पुलावर हा अपघात झाल्याची माहिती आहे.पालघर जिल्हा अधीक्षकांनी ही माहिती दिली आहे. अपघातात मिस्त्री यांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. ते 2016 साली टाटा उद्योग समूहाच्या अध्यक्षपदी होते.Also Read - Cyrus Mistry Dies In Road Accident : कोण होते सायरस मिस्त्री? कसे बनले टाटा समुहाचे अध्यक्ष

Cyrus Mistry, former Chairman of Tata Sons, while travelling from Ahmedabad to Mumbai, died in a road accident after his car hit a divider. 4 people were present in the car; 2 died on spot & 2 were moved to hospital: Palghar police officials pic.twitter.com/nOlhZcKUZA

सायरस मिस्त्री हे रविवारी दुपारी सव्वातीन वाजल्याच्या सुमारास अहमदाबातवरुन ते मुंबईला येत होते. या दरम्यान सूर्या नदीवरील पुलावर त्यांची गाडी डिव्हायडला धडकल्यामुळे हा अपघात झाल्याची माहिती पालघर पोलीस अधिक्षकांनी दिली आहे. अपघातावेळी सायरस मिस्त्री हे मर्सिडिस गाडीतून प्रवास करत होते. पोलिस या संदर्भात अधिकचा तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या अपघातावेळी गाडीत चार जण होते, यातील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला तर इतर दोघांना जखणी अवस्थेत उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Maharashtra | Former Chairman of Tata Sons, Cyrus Mistry died in a car crash at around 3pm in the Palghar area today

A total of four people were travelling in the vehicle; two, including Cyrus Mistry, died, said police. pic.twitter.com/n48hZirTeQ

— ANI (@ANI) September 4, 2022