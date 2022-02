Deep Sidhu Dies: पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू (Punjabi Actor Deep Sidhu) याचा मंगळवारी रात्री हरियाणातील सोनीपतमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात मृत्यू झाला. रिपोर्टनुसार, दीप सिद्धु हा दिल्लीहून परतत असताना त्याच्या गाडीला भीषण अपघात झाला. यावेळी गाडीत दीप सिद्धूसोबत त्याचा अमेरिकेतील मित्र होता.Also Read - Sanjay Raut Press Conference :"सरकार पाडण्याचा कट! पण 'झुकेंगे नही, झुकाएंगे'" संजय राऊतांचं भाजप नेत्यांना थेट आव्हान

सोनीपत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, हा अपघात इतका भीषण होता की त्यात दीप सिद्धूचा मृत्यू झाला आहे. दीपची गाडी एका ट्रकवर आदळली. या भीषण अपघातात गाडीचा चक्काचूर झाला आहे. दरम्यान, 2021 मध्ये शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान लाल किल्ल्यावर (Red Fort Violence) झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी दीप सिद्धू याला पोलिसांनी अटक केली होती. तो सध्या जामिनावर बाहेर होता. दीप सिद्धू याचा मृतदेह हरियाणातील सोनीपत येथील हॉस्पिलटमध्ये पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे.

Visuals of Punjabi actor Deep Sidhu’s car who died in a road accident.

His car crashed into a stationary truck near Pipli toll at Kundli-Manesar-Palwal (KMP) Expressway. Police team at the spot. https://t.co/NzCan24Jtz pic.twitter.com/zixLtaxrHJ

— ANI (@ANI) February 15, 2022