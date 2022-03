Delhi Fire : राजधानी दिल्लीमध्ये (Delhi Fire) अग्नितांडव सुरु आहे. दिल्लीतल्या गोकुळपुरी भागामध्ये झोपडपट्टीला भीषण (Gokulpuri area fire) आग लागली. शुक्रवारी मध्यरात्री 1 च्या सुमारास ही आग लागली. या आगीमध्ये होरपळून 7 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या आगीमध्ये 60 झोपड्या जळून खाक झाल्या आहेत. अग्निशमन दलाच्या 13 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी (Delhi Fire Brigade) शर्थीचे प्रयत्न करत आग अटोक्यात आणली. त्याचसोबत पोलिसांच्या मदतीने आगीमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यात आले.Also Read - Republic Day 2022 Parade : प्रजासत्ताक दिनी परेडसाठी जाणाऱ्यांसाठी दिल्ली पोलिसांकडून गाईडलाईन्स जारी

Seven people died in a fire that broke out in the shanties of Gokulpuri area last night. The fire was brought under control, seven bodies recovered by the Fire Department: Delhi Fire Service

