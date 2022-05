Delhi Fire : पश्चिम दिल्लीमध्ये भीषण आगीची (Delhi Fire) घटना समोर आली आहे. मुंडका मेट्रो स्टेशनजवळच्या (Mundka Metro Station) एका तीन मजली इमारतीला शुक्रवारी सायंकाळी लागलेल्या भीषण आगीत आतापर्यंत 30 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या आगीमध्ये 12 पेक्षा अधिक जण जखमी झाले आहेत. ही आग इतकी भीषण होती की मृतांची संख्या आणखी वाढण्याची भीती दिल्ली अग्निशमन दलाच्या (Delhi Fire Brigade) अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. अजूनही एनडीआरएफकडून रेस्क्यू ऑपरेशन सुरु आहे. अनेक जण अजूनही बेपत्ता आहे त्यांचा शोध सुरु आहे.Also Read - Navneet Rana Challenge To CM : नवनीत राणांचे मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा चँलेज, म्हणाल्या 'इतकी ताकद आहे तर...'

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंडका मेट्रो स्टेशनजवळच्या एका तीन मजली इमारतीला (Delhi Building Fire) शुक्रवारी दुपारी 4 वाजून 40 मिनिटांनी आग लागली. इमारतीला लागलेली आग भीषण असल्याने अग्निशमन दलाच्या 24 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. आग वाढत चालल्यामुळे आगीवर नियंत्रण मिळवणे अग्निशमन दलाला कठीण झाले होते. अखेर मध्यरात्री एकच्या सुमारास अग्निशमन दलाला आगीवर नियंत्रण मिळवण्यास यश आले. दिल्ली पोलिस, अग्निशमन दल आणि एनडीआरएफच्या टीमच्या सहाय्याने मदतकार्य करण्यात आले. एनडीआरएफकडून अजूनही रेस्क्यू ऑपरेशन सुरु आहे. Also Read - Delhi Fire Photos: तीन मजली इमारत जळून खाक, आग किती भयानक होती पाहा फोटोतून!

Delhi | 27 people have died & 12 are injured. We’ll take help of the forensic team to identify the bodies. FIR has been registered. We’ve detained company owners. There are chances that more bodies may be recovered as rescue op is yet to be completed: S Sharma,DCP, Outer district pic.twitter.com/G3PwUa74zl

Also Read - Raj Thackeray यांच्या अयोध्या दौऱ्याला उत्तर भारतीयांचा विरोध! दिल्लीत झळकले पोस्टर्स

या इमारतीमध्ये असलेल्या सीसीटीव्ही तयार करणाऱ्या कंपनीच्या ऑफिसला सुरुवातीला आग लागली. हे ऑफिस पहिल्या मजल्यावर होते. त्यानंतर हळूहळू ही आग पसरत तिसऱ्या मजल्यापर्यंत पोहचली. या आगीमध्ये तिन्ही मजले जळून खाक झाले आहेत. सुरुवातीला इमारतीला आग लागल्यानंतर आपला जीव वाचवण्यासाठी इमारतीमधील अनेकांनी उड्या मारल्या त्यानंतर अग्निशमन दल आणि दिल्ली पोलिसांनी 60-70 लोकांना सुरक्षितरित्या बाहेर काढले. इमारतीवरुन उड्या मारल्यामुळे अनेक जण जखमी झाले त्यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

Delhi | NDRF team reaches the spot near Mundka metro station where a massive fire broke out in a building, this evening.

“27 bodies have been recovered and 8 injured have been admitted to the hospital,” said Delhi Health Minister Satyendra Jain pic.twitter.com/XjQr1BZTjs

— ANI (@ANI) May 13, 2022