Delhi News : दिल्ली विमानतळावर मोठा निष्काळजीपणा समोर आला आहे. इंडिगो विमानाच्या (indigo aircraft) चाकासमोर एक कार आली. इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (Indira Gandhi International Airport) टर्मिनल-2 वर ही घटना घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, इंडीओच्या VT-ITJ विमानाच्या (aircraft)चाकाखाली एक कार आली. यावेळी कोणताही अपघात झाला नाही. मात्र या अपघातानंतर विमानतळावरील सुरक्षा व्यवस्थेचा गलथान कारभार समोर आला आहे. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर DGCA ने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.Also Read - Yuzvendra Chahal : युजवेंद्र चहलचे इंस्टाग्राम अकाउंट हॅक, वाइफ धनश्री सोबतच्या प्रायव्हेट चॅट झाल्या व्हायरल

यापूर्वी काही वर्षांत तांत्रिक बिघाडांमुळे अनेक विमानांचे आपत्कालीन लँडिंग झाले आहे. डीजीसीएनेही विमानातील खराबीबाबत कडक कारवाई केली आहे. इंडिगो विमानाच्या खाली आलेली कार गो फर्स्ट कंपनीची होती. गो फर्स्ट कंपनीच्या सूत्रांनी सांगितले की, कार विमानाखाली आल्यानंतर इंडिगो विमानाचे कोणतेही नुकसान झाले नाही. इंडिगोच्या चाकांच्या खालीच चालकाने गाडी थांबवली होती.कार इंडिगो विमानाच्या खाली आली होती. इंडिगो विमान 6E2002 पाटण्याला उड्डाण भरण्यासाठी तयार होते. त्यानंतर एक कार विमानाच्या चाकाखाली आली. या घटनेनंतर एकच गोंधळ उडाला. मात्र, नंतर विमान वेळेवर पाटण्याकडे रवाना झाले. Also Read - Rashami Desai Photos:रश्मी देसाईचा बोल्ड अंदाज, फोटोंनी लावली सोशल मीडियावर आग

#WATCH | A Go Ground Maruti vehicle stopped under the nose area of the Indigo aircraft VT-ITJ that was parked at Terminal T-2 IGI airport, Delhi. It was an Indigo flight 6E-2022 (Delhi–Patna) pic.twitter.com/dxhFWwb5MK

— ANI (@ANI) August 2, 2022