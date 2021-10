नवी दिल्ली: देशाची राजधानी दिल्लीत (Delhi) मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याचा कट दिल्ली पोलिसांनी (Delhi Police) उधळून लावला. दिल्ली पोलिसांच्या (Delhi Police) सतर्कतेमुळे पाकिस्तानी दहशतवाद्याच्या (Pakistani terrorist) मुसक्या आवळण्यात आल्या आहेत. सणासुदीच्या काळात मोठा दहशतवादी हल्ला करण्याच्या तो तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. दहशतवाद्याकडून बनावट पासपोर्टसह AK-47 गन आणि इतर शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला आहे. दिल्ली पोलिसांच्या विशेष सेलनं पूर्व दिल्लीच्या लक्ष्मी नगर परिसरात ही कारवाई केली. (terrorist arrested from delhi laxmi nagar) मोहम्मद अशरफ उर्फ ​​अली (Terrorist Mohammad Ashraf aka Ali) असं अटक केलेल्या पाकिस्तानी दहशतवाद्याचं नाव आहे. तो पाकिस्तानातील पंजाब प्रांताचा रहिवासी आहे.Also Read - PF खातेधारकांसाठी Good News: दिवाळी आधी मिळणार व्याजाची रक्कम!

दिल्ली पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, मोहम्मद अशरफ उर्फ अली नावाच्या पाकिस्तानी दहशतवाद्याला सोमवारी रात्री 9 वाजून 20 मिनिटांनी अटक करण्यात आली आहे. दहशतवादी मोहम्मद अशरफ अली अहमद नूरी या नावाने दिल्लीच्या शास्त्रीनगरमध्ये राहत होता. बनावट कागदपत्रांच्या मदतीनं त्यानं भारताचा पासपोर्ट बनवला होता. दहशतवाद्याकडून बनावट पासपोर्टसह AK-47 गन आणि इतर शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला आहे.

पाकिस्तानी दहशतवाद्याकडून दिल्ली पोलिसांनी मोठा शस्त्रसाठा जप्त केला आहे. त्यात एके-47 रायफल, एक हँड ग्रेनेड, 2 पिस्तूल आणि 50 काडतुसांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर त्याच्याकडून एक बनावट पासपोर्टही जप्त करण्यात आला आहे.

Delhi Police Special Cell arrests a terrorist of Pakistani nationality from Ramesh Park, Laxmi Nagar. He was living with a fake ID of an Indian national. One AK-47 assault rifle with one extra magazine and 60 rounds, one hand grenade, 2 sophisticated pistols with 50 rounds seized

