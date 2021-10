मुंबई: झी न्यूजचे मुख्य संपादक सुधीर चौधरी यांच्याशी ZEEL चे संस्थापक डॉ.सुभाष चंद्रा यांच्या सर्वात मोठ्या मुलाखतीत त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतील जे देशातील जनता आणि कंपनीच्या भागधारकांच्या मनात सध्या उपस्थित झाले आहेत. हे प्रश्न यासाठी देखील महत्वाचे आहेत कारण झी एंटरटेनमेंट (ZEEL) च्या सोनी पिक्चर्स (SPNI) सोबत विलीनीकरणाच्या घोषणेनंतर इन्व्हेस्कोच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. प्रश्न असा आहे की यामागे कोण आहे? या सर्व प्रश्नांपासून इन्व्हेस्को का पळून जात आहे?Also Read - #DeshKaZee : ZEEL चे संस्थापक डॉ. सुभाष चंद्रांची Invesco प्रकरणावर प्रतिक्रिया, म्हणाले- ZEE इन्वेस्कोची नाही, 2.5 लाख गुंतवणूकदारांची कंपनी

प्रश्न: तुम्ही 1992 मध्ये झी टीव्ही (Zee TV) लाँच केले, त्यानंतर भारताच्या अनेक पिढ्या Zee TV बघत मोठ्या झाल्या. परंतु आज त्याच झी टीव्हीला परदेशी कंपनीच्या रुपात धोका आहे, तुम्ही हा धोका किती गंभीर मानता? Also Read - ZEEला 29 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल पुनीत गोयंका म्हणाले - 'सर्वश्रेष्ठ होणं अजून बाकी, नवीन यशाची पटकथा लिहू'

उत्तर: Zee TV अशा एका काळात सुरू झाले जेव्हा आपल्या देशात फक्त दूरदर्शन हे एकच चॅनेल होते. दूरदर्शनला त्याच्या मर्यादा आहेत. दूरदर्शनला सार्वजनिक सेवा प्रसारक म्हणून काम करावे लागते. त्यामुळे ते जास्त मनोरंजनाचे कार्यक्रम दाखवू शकले नाही. ही जागा रिकामी होती म्हणून 1992 मध्ये झी आले आणि ही जागा भरली. आज कोणी 10 लाख कोटी रुपये खर्च केले तरी ते पुन्हा निर्माण करता येणार नाही. हे नेटवर्क पाहून देशातील 3-4 पिढ्या मोठ्या झाल्या आहेत. देशाने त्यावर प्रेम केले आहे. आजही आमच्याकडे बॉम्बे येथे एक गोडाऊन आहे, जेथे 1992 ते 1996 या काळातील 10 कोटी पत्रे अजूनही पडून आहेत. हे चॅनेल माझे नाही, हे चॅनेल इन्व्हेस्कोचेही नाही, हे चॅनेल देशातील अडीच लाख भागधारकांचे चॅनेल आहे. 1994 मध्ये देखील परदेशी लोकांनी ते खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी मला एका परदेशी कंपनीने 500 मिलियन डॉलर्सची ऑफर दिली होती. मी त्या कंपनीला त्या वेळीही स्पष्टपणे सांगितले होते, ‘इंडिया इज नॉट फॉर सेल'(india Is not For Sale). आजही तशीच परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे दिसत असेल तर मी म्हणतो की इन्व्हेस्को हा शेअरहोल्डर आहे, ते मालक नाही. त्यांनी शेअरहोल्डरसारखे वागावे आणि मालकासारखे वागू नये. जे 2.5 लाख भागधारक आहेत त्यांना निर्णय घेऊ द्यावा.

प्रश्न: तुमच्या मते आज झी टीव्हीचा (Zee TV) मालक कोण आहे?

उत्तर: 2.5 लाख भागधारक आणि पब्लिक. या नेटवर्कचा मालक कोणी एकटा व्यक्ती नाही. या देशातील 90 कोटी दर्शक जे दररोज झी टीव्ही (Zee TV) पाहतात ते मालक आहेत. 90 कोटी लोक ते भारतात आणि 60 कोटी लोक जे परदेशात झी टीव्ही (Zee TV) पाहतात ते 150 कोटी लोक कंपनीचे मालक आहेत. कोणीही एक व्यक्ती याचा मालक नाही, मी देखील कंपनीचा मालक नाही.

प्रश्न: तुम्ही सतत म्हणत आहात की इन्व्हेस्कोने आपला हेतू स्पष्ट करावा, याचा काय अर्थ आहे?

उत्तर: मला असे म्हणायचे आहे की इनवेस्को.. एक तर मला हे माहित नाहीये की, त्यांचे स्ट्रक्चर काय आहे? ओपन हायमर ज्याच्या लोकांनी सुरुवातीला सांगितले, तेव्हा आम्हाला समजले की हा एक अमेरिकन फंड आहे. हा जो फंड आहे, ज्यात ओव्हरसीज, चीन, Fund LLC.. असे काहीतरी नाव आहे. आम्हाला हे समजत नाहीये की हा चीनचा फंड आहे की कुठला फंड आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, ते तर ही कंपनी चालवणार नाहीयेत. प्रायव्हेट इक्विटीचा व्यक्ती एवढे मोठे नेटवर्क चालवू शकत नाही. यामागे नक्कीच कोणीतरी आहे. आपण सांगितले की ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पुनीत गोयंका यांना हटवत आहेत. तसे नाहीये… त्यांना ही कंपनी ताब्यात घ्यायची आहे. त्यांना देशाच्या कायद्याच्या विरोधात कंपनी टेक ओव्हर करायची आहे. ते सरळ मार्गाने न येता, एका गुप्त मार्गाने, बेकायदेशीर पद्धतीने टेक ओव्हर कोडपासून सुरक्षित राहून I&B मिनिस्ट्रीच्या सिक्योरिटी क्लियरेन्सपासून वाचून आणि कायद्याच्या तरतुदीमागे लपून त्यांना ही कंपनी हडप करायची आहे. (#DeshKaZee: Dr Subhash Chandra says INVESCO wants to take over ZEE in wrong way)

(Disclaimer: झी एंटरटेनमेंट ही आमची Sister Concern/Group Company नाही. आमची नावे सारखी दिसतात परंतु आमची मालकी आणि व्यवस्थापन वेगळी ग्रुपची कंपनी झी मीडियाच्या हातात आहे)