मुंबई: झी एंटरटेनमेंट (ZEEL) आणि सोनी पिक्चर्स (SPNI) विलीनीकरण झाल्याची घोषणा झाल्यापासून इन्व्हेस्को (Invesco) हा करार थांबवत आहे. इन्वेस्को अजूनही झी एंटरटेनमेंटचे बोर्ड बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे इन्व्हेस्कोच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. इन्व्हेस्कोच्या या भूमिकेमागे कोणाचा हात आहे? इन्व्हेस्को या प्रश्नापासून का पळ काढत आहे? इन्व्हेस्कोला चीनकडून मदत मिळत आहे का? चीन ZEEL विरोधात कट का करत आहे? सर्व काही कॉर्पोरेट घराण्याच्या इशाऱ्यावर होत आहे का? असे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत.Also Read - ZEEला 29 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल पुनीत गोयंका म्हणाले - 'सर्वश्रेष्ठ होणं अजून बाकी, नवीन यशाची पटकथा लिहू'

या प्रश्नावर झी न्यूजचे मुख्य संपादक सुधीर चौधरी यांनी ZEEL चे संस्थापक डॉ.सुभाष चंद्रा यांच्याशी संवाद साधला. ZEEL चे संस्थापक डॉ.सुभाष चंद्रा म्हणाले की असा धोका याआधी देखील कंपनीवर आला होता. ते म्हणाले की देशाच्या तीन-चार पिढ्या झी टीव्ही (Zee TV) बघून मोठ्या झाल्या आहेत. हे चॅनेल माझे नाही आणि इन्व्हेस्कोचे देखील नाही. देशातील अडीच लाख भागधारकांचे हे चॅनेल आहे. या चॅनलचा मी मालक नाही, पुनीत गोयंका देखील मालक नाहीत, देशातील जनता या चॅनेलची मालक आहे. Also Read - ZEEL-SONY Pictures Big Merger: विलिनीकरणानंतर नव्या कंपनीच्या MD-CEO पदी कायम राहणार पुनीत गोयंका

ZEEL चे संस्थापक डॉ. सुभाष चंद्र म्हणाले की Invesco मागे नक्कीच कोणीतरी आहे. इन्व्हेस्को बेकायदेशीरपणे कंपनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. Invesco हा भागधारक आहे, मालक नाही. कोणी इनवेस्कोमध्ये अप्रामाणिकपणा करत आहे. डॉ. चंद्रा म्हणाले की मी Invesco ला विनंती करतो की मालकांप्रमाणे नाही तर भागधारकांसारखे वागावे. (#DeshKaZee Dr. Subhash Chandra’s reaction on Invesco case, said- ZEE is not of Invesco, a company of 2.5 lakh investors)