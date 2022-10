Diwali Gift for Employee : दिवाळी सण (Diwali 2022) हा सर्वांसाठीच आनंद घेऊन येणारा असतो. दिवाळीमध्ये अनेक कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना बोनस (Diwali Bonus) देतात, मिठाई देतात त्याचसोबत भेटवस्तू देखील देतात. त्यामुळे बऱ्याच कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची चांगलीच धम्माल असते. पण बऱ्याच कंपन्या अशा असतात ज्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना अशा भेटवस्तू देतात की त्या गोष्टी कर्मचाऱ्यांच्या काय तर प्रत्येकाच्या स्मरणात राहतात. अशा कंपन्यांची चर्चा झाल्याशिवाय राहत नाही. या कंपनीची आणि त्याच्या मालकांची सोशल मीडियावर (Social Media) चर्चा झाल्याशिवाय राहत नाही. चेन्नईमधील अशाच एका ज्वेलरी व्यापाऱ्याची सध्या चर्चा सुरु आहे.Also Read - Gram Panchayat Election Result Live : 18 जिल्ह्यातील 1165 ग्रामपंचायतीचा निकाल आज जाहीर होणार!

चेन्नईमधील एका ज्वेलरी व्यापाऱ्याने आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट म्हणून चक्क कार आणि बाइक (gifted bike and car) दिल्या आहेत. या ज्वेलरी शॉपच्या मालकाचे नाव जयंती लाल आहे. सध्या जयंती लाल यांची सगळीकडे चर्चा सुरु असून त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. आपल्या कर्माचाऱ्यांना कामात प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी हा अनोखा उपक्रम राबवला आहे. ही अनोखी भेटवस्तू पाहून जयंती लाल यांच्या ज्वेलरी शॉपचे कर्मचारी देखील खूप आनंदी झाले आहेत.

Chennai, Tamil Nadu | A jewellery shop owner gifted cars and bikes to his staff as Diwali gifts

They have worked with me through all ups and downs. This is to encourage their work. We are giving cars to 10 people and bikes to 20: Jayanthi Lal, owner of the jewellery shop (16.10) pic.twitter.com/xwUI0sgNRn

