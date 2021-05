नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील गोरगरीब जनतेपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहचवण्यासाठी जन धन खातं (Jan Dhan Account) उघडण्याची सुविधा दिली आहे. या जन धन खात्याच्या माध्यामातून अनेक सराकारी योजनांचा लाभ सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात येतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अनेक महत्त्वकांक्षी योजनांमध्ये पंतप्रधान जन धन योजनेचा (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana- PMJDY) देखील समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील गरीब लोकांचे देखील बँक खाते उघडण्यात आले आहेत. या खात्याच्या माध्यमातून अनेक सरकारी योजनांचे आर्थिक लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात येतो.

जन धन खातेधारकाला मिळतो 1.30 लाखांचा लाभ

पंतप्रधान जन धन (Jan Dhan Account) योजनेच्या माध्यमातून अनेक लाभ देण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत खातं उघडलेल्या नागरिकांना 1.30 लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळणार आहेत. तसंच, या खात्याच्या माध्यमातून अपघात विमा कवच देखील देण्यात आले आहे. जन धन खातेधारकाला 1 लाख रुपयांचा अपघात विमा देण्यात येतो, तर 30 हजार रुपयांचा जनरल विम्याचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यामुळं जन धन खाते असलेल्या नागरिकाचा अपघात झाला तर 30 हजार रुपये दिले जातात. तसंच, एखाद्या दुर्घटनेत खातेदाराचा मृत्यू झाला तर त्याला एक लाख रुपये देण्यात येतात. अशा पद्धतीने जन धन खातं असलेल्या नागरिकांना एकूण 1.30 लाख रुपयांच्या सुविधा सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. (Do You know that Jan Dhan account holder gets a benefit of Rs 1.3 lakh)

जन धन खात्याचे इतर फायदे

>जन धन खात्यात मिनिमम बॅलन्स ठेवण्याची मर्यादा नाही.

> खातेधारकाला रुपे कार्ड सुविधा देण्यात येते.

> जन धन खात्यात बचत खात्याएवढेच व्याज मिळते.

> मोबाइल बँकिंगची सुविधा देखील देण्यात येते.

> 10 हजार रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळते.

असे उघडा जनधन खाते?

पंतप्रधान जन धन (Jan Dhan Account) योजनेच्या माध्यमातून देशातील गरीब नागरिकांचं खातं पोस्ट ऑफिस आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये उघडण्यात येते. भारतात राहणारा कोणताही 10 वर्षांपेक्षा अधिक नागरिक वय असलेला नागरिक जन धन खातं उघडू शकतो. तुम्हाला जर जन धन खातं उघडायचं असेल तर जवळच्या बँकेत जाऊन जन धन खातं उघडण्याबाबतचा फॉर्म भरावा लागेल. या फॉर्ममध्ये तुम्हाला विचारण्यात आलेली सर्व आवश्यक माहिती भरावी. जन धन खात्यासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीने आपलं नाव, सुरु असलेला मोबाईल नंबर, बँकेच्या शाखेचं नाव, पत्ता, व्यवसाय, उत्पन्न, वारसदार (नॉमिनी) यासह इतर संपूर्ण माहिती द्यावी. पंतप्रधान जन धन योजनेच्या (PMJDY) वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, जन धन खातं उघडण्यासाठी मतदान कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड नंबर, मनरेगा जॉब कार्ड पुरावा म्हणून देऊन तुम्ही जन धन खाते उघडू शकता. (Do You know that Jan Dhan account holder gets a benefit of Rs 1.3 lakh)