नवी दिल्ली: डीआरडीओ डेहराडूनच्या डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक अॅप्लिकेशन लॅबोरेटरीने (DEAL) अप्रेंटिसशिपसाठी (DRDO Apprenticeship) उमेदवारांकडून अर्ज मागवले आहेत. डीआरडीओच्या या भरतीद्वारे (DRDO Dehradun Recruitment) निवडलेल्या उमेदवारांना एक वर्षाच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नियुक्ती दिली जाईल. या भरती अंतर्गत संगणक अभियांत्रिकी, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन अभियांत्रिकीच्या उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले जाईल. (DRDO Dehradun Recruitment : Recruitment of apprentice candidates for various posts in DRDO, find out eligibility)Also Read - UPSC Recruitment 2021 : यूपीएससीद्वारे अनेक पदांसाठी भरती, तगडा अधिक पगार, अर्ज करण्यासाठी उद्या शेवटचा दिवस

असा करा अर्ज

या परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांनी (Sarkari Nokari) एकूण 19 पदांची भरती केली जाईल याची नोंद घ्यावी. या पदांसाठी (DRDO Jobs) अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2021 आहे. अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला mhrdnats.gov.in या वेबसाइटला भेट देऊन स्वतःची नोंदणी करावी लागेल. हे लक्षात ठेवा की उमेदवारांची निवड (DRDO) परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे केली जाईल. Also Read - Oil India Recruitment 2021 : ऑइल इंडियामध्ये नोकरीची सुवर्ण संधी, मिळेल तगडा पगार, जाणून घ्या पात्रता

आवश्यक पात्रता

डिग्री अप्रेंटिस ट्रेनीसाठी (DRDO Dehradun Recruitment) तेच उमेदवार पात्र असतील जे 2018, 2019 आणि 2020 मध्ये उत्तीर्ण झाले आहेत. 2018 च्या आधी अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना पात्र मानले जाणार नाही. तसेच कोणत्याही संस्थेत प्रशिक्षण घेत असलेले किंवा घेतलेले उमेदवार देखील या भरतीसाठी पात्र मानले जाणार नाहीत. Also Read - Oil India Recruitment 2021 : बेरोजगार अभियंत्यांसाठी ऑइल इंडियामध्ये नोकरीची सुवर्ण संधी, मिळेल तगडा पगार