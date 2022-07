Droupadi Murmu Oath ceremony: द्रौपदी मुर्मू सोमवारी देशाच्या 15व्या राष्ट्रपती (15th President of India) म्हणून शपथ घेणार आहेत. यानंतर त्यांना 21 तोफांची सलामी देण्यात येईल. सकाळी 10.15 वाजता संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये शपथविधी सोहळा होणार असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा (N. V. Ramana) त्यांना पदाची शपथ देतील. शपथविधीनंतर राष्ट्रपतींचे अभिभाषणही होईल. समारंभापूर्वी निर्वाचित राष्ट्रपती आणि निर्वाचित राष्ट्रपती (President of India) संसदेत पोहोचतील. संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधील समारंभाच्या समारोपाच्या वेळी द्रौपती मुर्मू (Droupadi Murmu) ‘राष्ट्रपती भवना’कडे रवाना होतील. तिथे त्यांना ‘इंटर-सर्व्हिस गार्ड ऑफ ऑनर’ (Inter-Service Guard of Honour) प्रदान केले जाईल आणि राष्ट्रपतींना शिष्टाचाराननसार सन्मान केला जाईल.Also Read - Draupdi Mrurmu Win: 4 वर्षांत 2 तरुण मुले आणि पतीचा मृत्यू...असा आहे आदिवासी पाड्यात राहणाऱ्या द्रौपदी मुर्मू यांचा खडतर प्रवास

या समारंभाला उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, मंत्री परिषदेचे सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनैतिक मिशनचे प्रमुख, संसद सदस्य आणि सरकारी नागरी आणि लष्करी अधिकारी प्रमुख या उपस्थित राहतील.

द्रौपदी मुर्मू यांनी विरोधी पक्षांचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार यशवंत सिन्हा यांचा पराभव करून इतिहास रचला आहे. मुर्मू यांनी मतदारांसह खासदार आणि आमदारांच्या वैध मतांपैकी 64 टक्क्यांहून अधिक मते मिळवली आणि मोठ्या फरकाने निवडणूक जिंकली. त्या देशाच्या 15व्या राष्ट्रपती होणार आहेत. या निवडणुकीत मुर्मू यांना 6,76,803 मते मिळाली, तर सिन्हा यांना 3,80,177 मते मिळाली. स्वातंत्र्यानंतर जन्मलेल्या त्या पहिल्या आणि सर्वोच्च पद भूषवणाऱ्या सर्वात तरुण राष्ट्रपती असतील. तसेच राष्ट्रपती बनणाऱ्या त्या दुसऱ्या महिला आहेत.

काय शपथ घेतात राष्ट्रपती?

“मी (नाव) देवाची शपथ घेतो/घेते की मी भारताच्या राष्ट्रपती पदाचे प्रामाणिकपणे कार्यपालन करेन आणि माझ्या क्षमतेनुसार संविधान आणि कायद्याचे परिरक्षण, संरक्षण आणि प्रतिरक्षण करेन. मी भारतातील लोकांची सेवा आणि कल्याण सुरू ठेवेन.

राष्ट्रपती इंग्रजीत अशी घेतात शपथ

“I, (NAME)., do swear in the name of God/solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President (or discharge the functions of the President) of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India.”