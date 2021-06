नवी दिल्ली : कोरोना प्रतिबंधक लस Sputnik Vच्या उत्पादनासाठी पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला (Serum Institute of India) परवानगी देण्यात आली आहे. औषध नियामक मंडळ डीजीसीएनं (DGCA) सीरम इन्स्टिट्यूटला लसीच्या उत्पादनासाठी मंजुरी दिली आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटनेच या लसीच्या उत्पादनाबाबत सरकारकडे परवानगी मागितली होती. सरकारने (Government of India) सीरमला उत्पादनासाठी परवानगी दिल्यामुळे आता पुण्यातल्या हडपसर येथे असणाऱ्या प्रकल्पात Sputnik V लसीचे उत्पादन घेतले जाणार आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: डोनाल्ड ट्रम्प यांचे फेसबुक अकाऊंट निलंबित

Drug Controller General of India grants Serum Institute of India the permission to manufacture SPUTNIK V for examination test and analysis at its licensed facility at Hadapsar: Sources

— ANI (@ANI) June 4, 2021