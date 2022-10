Durga Visarjan : पश्चिम बंगालमधील (West Bengal) जलपायगुडी येथे विजयादशमीच्या (Vijayadashmi 2022) दिवशी मोठी दुर्घटना घडली आहे. दुर्गामातेच्या मूर्ती विसर्जनाच्या (Durga Visarjan) वेळी नदीला अचानक महापूर आला. या पूरामध्ये 100 पेक्षा अधिक जण वाहून गेल्याची माहिती समोर आली आहे. रात्री उशिरापर्यंत 8 जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आले आहेत. मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली असून एनडीआरएफची टीम (NDRF Team) आणि स्थानिक प्रशासनाकडून बचाकार्य युद्धपातळीवर सुरु आहे.Also Read - Nora Fatehi Photos: रेड ड्रेसमध्ये नोरा फतेहीचा कातिल अंदाज, फोटोंवर खिळल्या चाहत्यांच्या नजरा!

मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालचया जलपायगुडी (Jalpaiguri) येथील माल नदीत (Mal River) दुर्गा विसर्जनासाठी मोठी गर्दी करण्यात आली होती. विसर्जनादरम्यान अचानक माल नदीला पूर आला. घटनेच्या वेळी विसर्जनासाठी माल नदीच्या काठावर शेकडो लोकांनी गर्दी केली होती. नदीच्या पाण्याचा प्रवाह वेगात असल्यामुळे अनेक दुर्गाभक्त वाहून जाऊ लागले. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. पाण्यात वाहून जाणाऱ्या लोकांनी आरडाओरडा केला. या घटनेचा धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला असून सध्या हा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

#WATCH | WB: Flash flood hits Mal River in Jalpaiguri during Durga Visarjan; 7 people dead, several feared missing

Many people were trapped in river & many washed away. Bodies of 7 people were recovered. NDRF& civil defence deployed; rescue underway: Jalpaiguri SP Debarshi Dutta pic.twitter.com/cRT3nnp7Gz

