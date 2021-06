English Title – earn rs 1-5 lakhs against this 25 paisa coin know how to earn money in one minutes Also Read - तुमच्याकडे 25 पैसे असतीत तर एका मिनिटात तुम्ही घरबसल्या होऊ शकतात मालामाल!

English Keywords – 10 paisa coin, 25 paisa coin, 5 paisa coin, earn Rs 1.5 lakh, IndiaMART, Online platform, Indian Currency

Marathi Title – Indian Currency: तुमच्याकडे आहेत का 25 पैसे, तर घरबसल्या तुम्ही सुद्धा होऊ शकता लखपती!

नवी दिल्ली : कोरोनाचा (Coronavirus) वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सरकारने लॉकडाऊनची (Lockdown) घोषणा केली होती. कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Corona) सध्या सुरु असून अद्यापही काही शहरांमध्ये लॉकडाऊन कायम आहे. लॉकडाऊनमुळे अनेक लोकं घरीच आहेत. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या तर काही जण घरुनच काम करत आहेत. अशामध्ये जर तुमच्याकडे 25 पैसे (25 paisa coin) असतील तर तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. या संधीचा फायदा घेत तुम्ही घरबसल्या लखपती होऊ शकता. तुम्ही जुन्या पैशांची नाणी किंवा नोटा सांभाळून ठेवल्या असतील तर तुमचे काम झालेच समजा.

तुम्हाला घरामध्ये 25 पैशांचे नाणे मिळाले तर तुम्हाला फक्त छोटसं काम करायचे आहे. या 25 पैशांच्या नाण्याचे फोटो (Photos) काढून ते IndiaMart.Com या वेबसाईटवर अपलोड करावे लागतील. तुम्ही अपलोड केलेल्या 25 पैशांच्या नाण्याच्या फोटोवर (Photo Uplod on Website) लोक बोली लावतील. जी व्यक्ती या नाण्याला सर्वात जास्त बोली लावेल ती व्यक्ती हे नाणं घेऊन जाईल. या व्यतिरिक्त तुम्ही बोली लावणाऱ्या व्यक्तीशी बोलू देखील शकणार आहात. त्यासोबतच पैसे कसे द्यायचे आणि डिलिव्हरी कुठे करायची याबाबत देखील तुम्ही बोलू शकणार आहात.

या व्यतिरिक्त 5 पैसे आणि 10 पैशांच्या नाण्यांमार्फत देखील तुम्ही अशाप्रकारे पैसे कमावू शकता. इंडियामार्ट हे भारतातील सर्वात मोठे ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म (Online E-commerce platform) आहे. या संकेतस्थळावर (Website) 60 कोटीहून अधिक खरेदीदार आणि 60 लाखांहून अधिक पुरवठादार नोंदणीकृत आहेत. तुम्ही किरकोळ विक्रेते असाल किंवा निर्माता तुम्हाला आपला व्यवसाय ऑनलाइन वाढवायचा असेल तर हे सर्वात मोठे प्लॅटफॉर्म आहे. इंडियामार्टमध्ये मोबाइल (Mobile) आणि डेस्कटॉपसह (Desktop) 100 दशलक्षाहून अधिक वापरकर्ते आहेत.

मीडिया रिपोर्टनुसार, जर तुमच्याकडे 5 आणि 10 रुपयांच्या नोटांवर माँ वैष्णो देवीचे (Maa Vaishno Devi) छायाचित्र असेल तर तुम्ही त्या नोटांच्या माध्यमातूनही चांगली कमाई करु शकता. ही नाणी 2002 मध्ये भारत सरकारने जारी केली होती. त्यांनाही बाजारात चांगली मागणी आहे. माँ वैष्णो देवी ही अनेकांचे श्रध्दास्थान आहे त्यामुळे देवीचे छायाचित्र असलेल्या नोटा किंवा नाणी खरेदी करण्यासाठी काही लोकं कितीही पैसे खर्च करण्यासाठी तयार होतात.