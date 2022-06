Earthquake in Afghanistan: आपलाचा शेजारचा देश अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) बुधवारी शक्तिशाली भूकंपामुळे (Earthquake) हाहाकार उडाला आहे. 6.1 रिश्टर स्केल तिव्रतेच्या भूकंपाने आतापर्यंत 250 हून जास्त नागरिकांचा बळी घेतला आहे. शेकडो नागरिक जखमी झाले आहेत. पाकिस्तानात देखील (Earthquake In Pakistan) या भूकंपाचे धक्के जाणवले. भूकंपामुळे अफगाणिस्तानात मोठी जीवितहानी झाली आहे.Also Read - Sathish Vajra Death: चित्रपटसृष्टी हादरली! घरात रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला अभिनेत्याचा मृतदेह

बीबीसीने एका स्थानिक अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, शक्तिशाली भूकंपाचा सर्वाधिक फटका पक्तिका प्रांताला बसला आहे. पक्तिका प्रांतात सर्वत्र विध्वंस झाला आहे. तालिबान सरकारमधील आपत्ती व्यवस्थापन विभागातील प्रमुख नसीम हक्कानी यांनी सांगितले, की आतापर्यंत भूकंपाने 250 जास्त नागरिकांचा बळी घेतला आहे. शेकडो नागरिक जखमी झाले आहेत. त्यामुळे मृतांची आकडेवारी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांमध्ये प्रचंड भीती पसरली आहे. बचावकार्य युद्ध पातळीवर सुरु आहे.

अफगाणिस्तानात आलेल्या शक्तिसाली भूकंपाचा केंद्रबिंदू खोस्ट शहरापासून 44 किलोमीटर अंतरावर होता. तर त्याची खोली 51 किलोमीटर अंतरावर होती. या विनाशकारी भूकंपामुळे शेजारी असलेला पाकिस्तान देखील हादरला. Also Read - दाक्षिणात्य लेडी सुपरस्टार Nayanthara चे हनिमूनचे फोटो व्हायरल; फोटोंमध्ये पाहा...सेलिब्रिटी जोडी अशी झाली रोमँटिक

#Earthquake 65 km SE of #Gardēz (#Afghanistan) 8 min ago (local time 01:24:37). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

— EMSC (@LastQuake) June 21, 2022