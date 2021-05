काठमांडू: भारताचं मित्र राष्ट्र नेपाळ (Earthquake in Nepal) भूकंपाच्या धक्क्यानं हादरलं. नेपाळमध्ये (Nepal) बुधवारी पहाटे 5 वाजून 42 मिनिटांला भूकंपाचं धक्के बसले. रिक्टर स्केलवर भूकंपाची तीव्रता 5.8 एवढी नोंदवण्यात आली. तर बिहारमध्ये (Bihar) देखील या भूकंपाचे धक्के बसल्याची माहिती मिळाली आहे. सुदैवानं कुठेही जीवितहानी झाल्याचं वृत्त नाही.

नॅशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग अँण्ड रिसर्च सेंटरचे (EMSC) मुख्य भूकंप शास्त्रज्ञ डॉ. लोक विजय अधिकारी (Dr.Lok Vijay Adhikari) यांनी एएनआय (ANI) दिलेल्या माहितीनुसार, भूकंपाचा केंद्रबिंदू काठमांडूपासून उत्तर-पश्चिमपासून 113 किलोमिटर अंतरावर असलेल्या लामजुंग जिल्ह्यातील भुलभुले येथे होता. पोखरापासून 35 किलोमिटर पूर्वेकडे देखील 5.3 तीव्रतेची धक्के बसली आहेत. अद्याप कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानाचं वृत्त नाही.

दरम्यान, मागील महिन्यात आसममधील सोनितपूरमध्ये भूकंपाची जोरदार धक्के बसले होते. रिक्टर स्केलवर या भूकंपाची तीव्रता 6.4 इतकी नोंद करण्यात आली होती.

Nepal | Epicenter of the earthquake lies at Bhulbhule of Lamjung District, where it occurred around 5:42 NPT. It has been recorded at 5.8 magnitude: Dr. Lok Bijay Adhikari, Chief Seismologist at National Earthquake Monitoring & Research Centre, told ANI pic.twitter.com/w2CIqAJyYJ

— ANI (@ANI) May 19, 2021