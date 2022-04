ECIL recruitment 2022 : सरकारी नोकरीच्या (Government Job) शोधात असलेल्या उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी आहे आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Electronics Corporation of India Limited) म्हणजेच ECILमध्ये बंपर भरती होणार आहे. ECILमध्ये 1625 कनिष्ठ तंत्रज्ञ म्हणजेच ज्युनियर टेक्निशियन पदांसाठी भरती होणार आहे. या पदांसाठी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी तात्काळ अर्ज करावा कारण आज अर्ज करण्यांची शेवटची संधी आहे. ECIL भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्याचा 11 एप्रिल ही शेवटची तारीख आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ECILची अधिकृत वेबसाईट www.ecil.co.in ला भेट देऊन तात्काळ अर्ज करावा.Also Read - Mumbai Railway Teachers Recruitment: मुंबई रेल्वे विभागात शिक्षक पदासाठी मोठी भरती, परीक्षा न देता मिळवा नोकरी!

ECIL भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्यास (ECIL recruitment 2022) 1 एप्रिल 2022 पासून सुरू झाली असून 11 एप्रिल म्हणजे आजपर्यंत उमेदवार अर्ज करू शकतात. या भरती प्रक्रियेद्वारे एकूण 1625 रिक्त पदांची भरती केली जाईल. आज शेवटची तारीख असल्याने उमेदवाराने तात्काळ अर्ज करावा.

पदांचा तपशिल –

भरतीसाठी एकूण रिक्त पदं- 1625 पदं

इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक (Electronics Mechanic) : 814 पदं

फिटर (Fitter) : 627 पदं

इलेक्ट्रिशियन (Electrician) : 184 पदं

पगार –

या पदांसाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांना पहिल्या वर्षी 20,480 रुपये प्रतिमाह पगार दिला जाईल. दुसऱ्या वर्षी 22,528 रुपये प्रतिमाह पगार दिला जाईल. तर तिसऱ्या वर्षी 24,780 रुपये प्रतिमाह पगार दिला जाईल.

असा करा अर्ज –

1. ECIL ची अधिकृत वेबसाइट ecil.co.in वर जा.

2. येथे होमपेजवर असलेल्या करियर (career) टॅबवर क्लिक करा.

3. त्यानंतर Click here to apply for Junior Technician on Contract positions against Advt. No. 13/2022 लिंकवर क्लिक करा.

4. त्यानंतर अप्लाय लिंकवर क्लिक करा.

5. याठिकाणी फॉर्म ओपन होऊल तो व्यवस्थित भरा.

6. फॉर्म सबमिट करा आणि त्याची प्रिंटआउट जरुर काढून घ्या.

आवश्यक वयोमर्यादा –

या पदांसाठी 31 मार्च 2022 पर्यंत कमाल वय 30 वर्षांपर्यंत असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात.

शैक्षणिक पात्रता

अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडे इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक/ इलेक्ट्रिशियन/ फिटरच्या ट्रेडमध्ये ITI 2 वर्षे अनुभव असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, एक वर्षाची अप्रेंटिसशिप (कौशल्य विकास मंत्रालयाने जारी केलेली NAC). निवडलेल्या उमेदवारांना ECILच्या कोणत्याही कार्यालयात (संपूर्ण भारतात) आणि त्याच्या ग्राहकांच्या साईटवर नियुक्ती मिळू शकते. ITI मध्ये 1:4 च्या प्रमाणात मिळालेल्या गुणांच्या आधारे उमेदवारांची निवड केली जाईल. शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांना ईमेलद्वारे हैदराबाद येथे कागदपत्र सबमिट करण्यासाठी आमंत्रित केले जाईल.

निवड प्रक्रिया –

उमेदवारांची निवड मेरिट लिस्टच्या आधारावर केली जाईल. म्हणजेच उमेदवारांना परीक्षेमध्ये सहभागी व्हावे लागणार नाही केवळ डॉक्यूमेंट व्हेरिफिकेशनच्या आधारावर उमेदवारांची निवड केली जाईल.