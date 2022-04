ECIL recruitment 2022 : सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांसाठी चांगली संधी आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Electronics Corporation of India Limited) म्हणजेच ECIL ने कराराच्या आधारावर 1625 कनिष्ठ तंत्रज्ञ (Junior Technician 1625 posts) पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. ECIL भरती 2022 साठी (ECIL recruitment 2022) अर्ज करू इच्छिणारे सर्व उमेदवार (ECIL) अधिकृत वेबसाइट www.ecil.co.in ला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. उमेदवारांनी हे लक्षात घ्या. या पदांसाठी अर्ज प्रक्रिया (ECIL recruitment 2022) 1 एप्रिल 2022 पासून सुरू झाली असून उमेदवार 11 एप्रिलपर्यंत अर्ज करू शकतात. या भरती प्रक्रियेद्वारे एकूण 1625 रिक्त पदांची भरती केली जाईल.

रिक्त जागांचा तपशील (ECIL recruitment 1625 post)

पदांचे नाव आणि रिक्त जागांची संख्या

इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक (Electronics Mechanic) : 814

इलेक्ट्रिशियन (Electrician) : 184

फिटर (Fitter) : 627

ECIL recruitment 2022: असा करा अर्ज

1. ECIL ची अधिकृत वेबसाइट ecil.co.in वर जा.

2. येथे होमपेजवर असलेल्या करियर (career) टॅबवर क्लिक करा.

3. त्यानंतर Click here to apply for Junior Technician on Contract positions against Advt. No. 13/2022 लिंकवर क्लिक करा.

4. त्यानंतर अप्लाय लिंकवर क्लिक करा.

5. यानंतर संबंधीत फॉर्म भरा.

6. फॉर्म सबमिट करा आणि त्याची प्रिंटआउट घ्या.

ECIL recruitment 2022: आवश्यक वयोमर्यादा

या पदांसाठी 31 मार्च 2022 पर्यंत कमाल वय 30 वर्षांपर्यंत असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात.

ECIL Junior Technician: निवड प्रक्रिया

उमेदवारांची निवड मेरिट लिस्टच्या आधारावर केली जाईल. म्हणजेच उमेदवारांना परीक्षेमध्ये सहभागी व्हावे लागणार नाही केवळ डॉक्यूमेंट व्हेरिफिकेशनच्या आधारावर उमेदवारांची निवड केली जाईल.