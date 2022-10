Edit Tweet Button: ट्विटरने भारतात ‘Edit Tweet’ बटण लॉन्च केले आहे. एलोन मस्क यांनी कंपनीची सूत्रे हाती घेताच हा बदल दिसून आला. पेटीएमचे संस्थापक विजय शेखर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma) यांनी त्यांचे ट्विट एडिट करून माहिती ही दिली. नवीन फीचरमध्ये तुम्हाला ट्विटच्या शेजारी असलेल्या तीन डॉट्सवर क्लिक करून ‘Edit Tweet’ करण्याचा पर्याय दिसेल. शर्मा यांनी शुक्रवारी रात्री यासंदर्भात ट्विट करत माहिती दिली आहे. यामुळे आता भारतीयांना ट्विटरकडून नवे गिफ्ट मिळाले आहे.Also Read - Shweta Tiwari Photos: चाहत्यांना भुरळ घालतेय श्वेता तिवारीचे हे रुप, टाइट ड्रेसमध्ये फिगर फ्लॉन्ट करताना दिसली अभिनेत्री!

शर्मा यांनी केलेलं ट्विट नेमकं काय?

शर्मा यांनी शुक्रवारी रात्री 10.52 वाजता ट्विट केले, 'This tweet will be edited after posting.'म्हणजेच 'हे ट्विट पोस्ट केल्यानंतर एडिट करण्यात येईल'. यानंतर त्यांनी 10.53 वाजता हे ट्विट एडिट केले. तेव्हा त्यांनी लिहिले की, ow this is an edited tweet!' म्हणजेच हे ट्विट आता एडिट केले आहे. हे ट्विट करताना त्यांनी एक स्क्रिनशॉट देखील शेअर केले आहे. यामध्ये एडिट ट्विटचे ऑप्शन दिसत आहे.

पाहा हे ट्विट

Now this is an edited tweet ! — Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) October 28, 2022

कोणाला वापरता येणार हे फीचर

सध्या, हा पर्याय आयफोन यूझर्ससाठी उपलब्ध आहे. एडिट केलेल्या ट्विटवर यूझर्सला डिस्क्लेमर देखील दिसेल. ज्यावर अखेरच्या वेळी ट्विट एडिट करण्याची वेळ दर्शवण्यात येईल. यावर क्लिक करुन तुम्ही ट्विटची हिस्ट्री देखील चेक करु शकता. सध्या हे फीचर निवडक यूझर्ससाठी जारी करण्यात आले आहे. लवकरच हे सर्वच यूझर्सना मिळू शकते. भारतात व्हेरिफाईड यूझर्सला हे फीचर मिळणार आहे.

फक्त 30 मिनिटेच करता येईल एडिट

ट्विटरने सप्टेंबर महिन्यात सांगितले होते की, युजर्सना फक्त पहिल्या 30 मिनिटांसाठी ट्विट एडिट करण्याची सुविधा दिली जाईल. यूझर्स 30 मिनिटांनंतर त्यांचे ट्विट एडिट करू शकणार नाहीत. ट्विटरनुसार, एडिट केल्यानंतर ट्विट आयकॉनसह दिसेल. त्या आयकॉनवर क्लिक करून युजर्सला सुरुवातीचे ट्विट काय होते हे देखील कळू शकते. सध्या यूझर्स या वैशिष्ट्यांचा कसा गैरवापर करू शकतात हे देखील तपासत आहोत, असे ट्विटरने म्हटले आहे.

मस्क आणि ट्विटर यांच्यात 44.2 अब्ज डॉलरची डील झाली

अखेर ट्विटर जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि अमेरिकन अब्जाधीश एलन मस्क यांच्या हातात गेले आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून वादाच्या भोवऱ्यात असलेला 44 अब्ज डॉलरचा हा करार गुरुवारी पूर्ण झाला. मस्क म्हणाले की, ट्विटर हे सर्वोत्कृष्ट जाहिरात प्लॅटफॉर्म व्हावे अशी माझी इच्छा आहे. जिथे सर्व वयोगटातील यूझर्स चित्रपट पाहू शकतील आणि व्हिडिओ गेम खेळू शकतील. यामुळे भविष्यात ट्विटरच्या जाहिरात धोरणातही बदल होऊ शकतो, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत.