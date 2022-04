Ed Action Against Xiaomi: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) स्मार्टफोन निर्माता चीनी कंपनी Xiaomi वर मोठी कारवाई केली आहे. ED ने शाओमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेडच्या (Xiaomi India Pvt Ltd) बँक खात्यांमध्ये जमा असलेले 5551.27 कोटी रुपये जप्त ( Xiaomi’s bank accounts seized) केले आहेत. शनिवारी ईडीने ही कारवाई केली आहे. यासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात कंपनीने केलेल्या फसवणुकीप्रकरणी विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन कायदा, 1999 (Foreign Exchange Management Act 1999) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आल्याचे ईडीने सांगितले आहे.Also Read - Jacqueline Fernandez वर ईडीची मोठी कारवाई, 7 कोटींहून अधिक संपत्ती जप्त, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

हिंदी वेबसाइट अमर उजालाने प्रकाशित केलेल्या वृत्तानुसार, Xiaomi कंपनी भारतात एमआय (MI) आणि रेडमी (Redmi) या नावाने स्मार्टफोनचा व्यवसाय करते. शनिवारी केलेल्या कारवाईबाबत माहिती देताना ईडीने सांगितले की Xiaomi India ही चीनस्थित Xiaomi समूहाची संपूर्ण मालकीची कंपनी आहे. फेब्रुवारी 2022 मध्ये चीनी फर्मने परदेशात पाठवलेल्या कथित बेकायदेशीर रकमेच्या संदर्भात कंपनीविरुद्ध चौकशी सुरू करण्यात आली होती. यानंतर फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (FEMA) संबंधित कलमांतर्गत खात्यांमधील ठेवी जप्त करण्यात आल्या आहेत.

ED has seized Rs.5551.27 Crore of M/s Xiaomi Technology India Private Limited lying in the bank accounts under the provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999 in connection with the illegal outward remittances made by the company.

— ED (@dir_ed) April 30, 2022