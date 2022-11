Twitter: टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) यांनी ट्विटरच्या (Twitter) खरेदीनंतर अनेक बदल केले आहेत. सर्वात मोठा बदल म्हणजे ‘ब्लू टिक’ (Blue Tick )सबस्क्रिप्शनसाठी आता पेमेंट करावे लागणार आहे. मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म ट्विटरचे नवीन मालक एलन मस्क यांनी ट्विटरवर ‘ब्लू टिक’ची किंमत जाहीर केली आहे. एलन मस्क यांच्या घोषणेनुसार, ट्विटरवरील ‘ब्लू टिक’ची किंमत प्रति महिना 8 डॉलर्स (सुमारे 660 रुपये) असेल. ब्लू टिकसाठी किती पैसे मोजावे लागणार याविषयी गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरु होती.Also Read - Mumbai News : खड्डेमुक्त मुंबईचे स्वप्न अधांतरी! रस्ते काँक्रिटीकरणाच्या निविदा रद्द

एलन मस्क यांनी सांगितले की, ट्विटरवर ब्लू टिकसाठी 1600 रुपये नाही. तर 8 डॉलर म्हणजेच जवळपास 650 रुपये मोजावे लागतील. लेखक Stephen King यांनी एक ट्विट केले होते. त्यांनी लिहिले होते की, ‘ब्लू टिकसाठी 1600 रुपये? हे बकवास आहे. उलट त्या लोकांनी मला पे केले पाहिजे.’ त्यांच्या या ट्विटवर एलन मस्क यांनी रिप्लाय देत ब्लू टिकसाठीची रक्कम जाहीर केली आहे. यावेळी एलन मस्क म्हणाले की, ‘आपल्याला काही पद्धतींनी बिल भरावे लागणार आहेत. ट्विटर पूर्णपणे जाहिरातींवर विश्वास ठेवू शकत नाही. 8 डॉलरविषयी तुमचे मत काय आहे? म्हणजेच ब्यू टिकसाठी कंपनी चार्ज करण्याची तयारी करत आहे. मात्र किंमत थोडी असेल.’ Also Read - Twitter CEO: ट्विटरला लाभणार पुन्हा भारतीय CEO?, जाणून घ्या कोण आहेत श्रीराम कृष्णन्

‘Blue Tick’ on Twitter to cost $8 per month, announces Elon Musk pic.twitter.com/M284cos81L

— ANI (@ANI) November 1, 2022