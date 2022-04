Elon Musk Buy Twitter : टेस्लाचे (Tesla) मालक एलॉन मस्क (Elon Musk) यांनी बऱ्याच दिवसांपासून ट्विटरच्या (Twitter ) शेअर्समध्ये गुंतवणूक केल्यानंतर आता थेट ट्विटर कंपनीच विकत (Elon Musk Buy Twitter ) घेतली आहे. 44 अब्ज डॉलर्समध्ये हा करार पार पडला आहे. सोशल मीडियावर अॅक्टिव असलेल्या एलॉन मस्क (Elon Musk ) यांनी ट्विटरमध्ये गुंतवणूक केल्यानंतर कंपनी विकत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. 54.20 डॉलर या दराने प्रति शेअर विकत घेण्याची ऑफर एलॉन मस्क यांनी ट्विटरला दिली होती. ही ऑफर ट्विटरच्या बोर्डाने सोमवारी उशिरा स्वीकारली. याबाबत एलॉन मस्क यांनी ट्वीट करत ट्विटर विकत घेतल्याचे जाहीर केले.Also Read - जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती Elon Musk ऑस्ट्रेलियन अभिनेत्री Natasha Bassett ला करतोय डेट करत, पाहा photos

एलॉन मस्क हे गेल्या काही काळापासून सतत ट्विटरचे शेअर्स खरेदी करत होते. त्यानंतर त्यांनी थेट ट्विटरच्या संचालकांकडून ट्विटर विकत घेण्याची ऑफर दिली. यानुसार एलॉन मस्क यांनी प्रति शेअर 54.20 डॉलर प्रमाणे ट्विटर विकत घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. हा आकडा 1 एप्रिल 2022 च्या स्टॉकच्या बंद दरापेक्षा 38 टक्के अधिक आहे. त्यावेळी ट्विटरमध्ये गुंतवणूक केलेले सौदी अरेबियाचे प्रिन्स अल वलीद बिन तलाल अल सौदी यांनी ट्विट करत एलॉन मस्क यांची ऑफर नाकारली होती. त्यानंतर आता ट्विटर बोर्डाला ही ऑफर पसंत पडत बोर्डाने ऑफर मान्य केली आहे. त्यामुळे आता एलॉन मस्क हे ट्विटरचे मालक झाले आहे. या संदर्भात पूर्ण प्रक्रिया ही वर्षभरात पूर्ण होईल. दरम्यान, सध्याचे ट्विटरचे सीईओ पराग अग्रवाल हे सीईओ म्हणून कायम राहतील की त्यांच्या सीईओ म्हणून दुसऱ्या कोणाची नियुक्ती होते हे अद्याप स्पष्ट नाही. Also Read - कोण आहे Parag Agarwal? जॅक डोर्सी यांच्यानंतर सांभाळली Twitter च्या CEO पदाची धुरा

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022