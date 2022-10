Embassy of India Advisory : रशियामुळे (Russia) युक्रेनचे (Ukraine) टेन्शन आणखी वाढत चालले आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी मार्शल लॉबाबत स्वाक्षरी केली असून त्यामुळे आता युक्रेनमध्ये परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. युक्रेनची बिघडलेली परिस्थिती आणि होत असलेले हल्ले लक्षात घेता भारतीय दुतावासाने (Embassy of India ) एक परिपत्रक जारी केले आहे. बुधवारी भारतीय दूतावासाने अॅडव्हायझरी (Embassy of India Advisory ) जारी करत भारतीय नागरिकांना युक्रेनमध्ये न जाण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याचप्रमाणे जे नागरिक आधीपासूनच युक्रेनमध्ये आहेत. त्यांनाी लवकरात लवकर युक्रेन सोडण्याचा सल्ला भारतीय दुतावासाने दिला आहे. भारतीय दुतावासाच्या या निर्णयानंतर युक्रेनमधील परिस्थिती आणखी किती प्रमाणात बिघडण्याची शक्यता आहे याचा अंदाज येत आहे.Also Read - Sherlyn Chopra FIR Against Sajid Khan: साजिद खानच्या अडचणीत वाढ! लैंगिक छळ प्रकरणी शर्लिन चोप्राने तक्रार दाखल केली

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी बुधवारी युक्रेनच्या चार भागांमध्ये मार्शल लॉ लागू करण्याची घोषणा केली. युक्रेनच्या लुहान्स्क, डोनेस्तक, झापोरिझ्झ्या आणि खेरसन या चार शहरांचा यामध्ये समावेश आहे. या शहरांवर रशियाने बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवला होता. मार्शल लॉ लागू करण्याच्या घोषणेनंतर, रशियाच्या सर्व प्रदेशांच्या प्रमुखांना अतिरिक्त आपत्कालीन अधिकार मिळाले आहेत. व्लादिमीर पुतिन यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत सांगितले होते की, ‘मी रशियन फेडरेशनच्या या चार भागांमध्ये मार्शल लॉ लागू करण्याच्या हुकुमावर स्वाक्षरी केली आहे. गुरुवारपासून म्हणजे आजपासून या भागांमध्ये मार्शल लॉ लागू केला जाईल.’ त्यामुळे या भागांमधील परिस्थिती आणखी बिघण्याची शक्यता आहे. Also Read - Breast Cancer Self Examine: घरीच अशी ओळखा स्तनाच्या कर्करोगाची लक्षणे, 'या' टिप्स करा फॉलो

दरम्यान, सध्या युक्रेनमधील परिस्थिती पुन्हा गंभीर होत चालली आहे. रशियाकडून युक्रेनमधील अनेक शहरांवर सोमवारी ड्रोन हल्ले करण्यात आले. युक्रेनने जारी केलेल्या माहितीनुसार, या ड्रोन हल्ल्यामध्ये एका प्रेग्नेंट महिलेसह सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. रशियाकडून युक्रेनवर एकापाठोपाठ हल्ले सुरुच आहे. याआधी 10 ऑक्टोबर रोजी रशियाने युक्रेनमध्ये जवळपास 84 क्षेपणास्त्रे डागली होती. रशियाच्या या हल्ल्यात 19 जणांचा मृत्यू झाला होता. Also Read - Shani Margi 2022: दिवाळी आधीच या राशींवर होईल महालक्ष्मीची कृपा, आवरता येणार नाही एवढा मिळेल पैसा...