ESIC Recruitment 2022 : सरकारी नोकरीच्या शोधात (Sarkari Naukari) असलेल्या तरुणांसाठी सुवर्णसंधी आली आहे. ESIC (कर्मचारी राज्य विमा निगम) ने बंपर भर्ती (ESIC Jobs) काढली आहे. ESIC ने विविध राज्यांमध्ये एकूण 3847 पदांची भरती केली आहे. 10वी, 12वी उत्तीर्ण आणि पदवीधर लोक या भरती परीक्षेसाठी (Government jobs) अर्ज करू शकतात. आम्हाला कळू द्या की मल्टी टास्किंग स्टाफ (Multi Tasking Staff), स्टेनोग्राफर (Stenographer) आणि इतर अनेक पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना अधिकृत वेबसाइट esic.nic.in वर जाऊन अर्ज करावा लागेल.

महत्वाच्या तारखा (Important dates)

अर्ज करण्याची तारीख- 15 जानेवारी

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 15 फेब्रुवारी 2022

शैक्षणिक पात्रता (Educational Qualification)

यूडीसी (UDC) – या पदांसाठी अर्ज करणारा उमेदवार कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवीधर असणे आवश्यक आहे. तसेच उमेदवार संगणकावरील डेटाबेसच्या वापरासह काम करण्यास सक्षम असावे.

स्टेनोग्राफर (Stenographer) – या पदांसाठी अर्ज करणारा उमेदवार कोणत्याही मान्यताप्राप्त बोर्ड किंवा विद्यापीठातून बारावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच 10 मिनिटांत प्रति मिनिट 80 शब्द लिहिण्यास सक्षम असावे. ट्रान्सक्रिप्शन (केवळ संगणकावर) इंग्रजीसाठी 50 शब्द प्रति मिनिट आणि हिंदीसाठी 65 शब्द असावेत.

मल्टी टास्किंग स्टाफ (Multi-tasking staff) – या पदांसाठी अर्ज करणारा उमेदवार मॅट्रिक म्हणजेच मान्यताप्राप्त बोर्डातून 10वी उत्तीर्ण असावे.

वयोमर्यादा (Age limit) – अर्जदाराचे वय 18 ते 27 वर्षे दरम्यान असावे. त्याच वेळी, एमटीएसच्या पदासाठी अर्ज करणारा उमेदवार 18 ते 25 वर्षांचा असावा.