ESIC Recruitment 2022 Notification: कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाने (ESIC) विविध पदांवर भरतीसाठी अर्ज मागवले आहेत. स्टेनोग्राफर, डिव्हिजन क्लर्क आणि मल्टी टास्किंग स्टाफ या पदांसाठी एकूण 3800 रिक्त जागांवर भरती केली जाणार आहे. इच्छूक आणि पात्र उमेदवारांना या सरकारी नोकरीसाठी (Sarkari Nokari) अर्ज करायचा आहे ते अधिकृत वेबसाइट esic.nic.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया 15 जानेवारीपासून सुरू होणार असून 15 फेब्रुवारी ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख असेल. उमेदवारांची निवड प्राथमिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि संगणक कौशल्य चाचणीच्या आधारे केली जाईल. अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळावर लक्ष ठेवावे असे महामंडळाकडून सांगण्यात आले आहे.

ESIC Vacancy 2022: रिक्त पदांचा तपशील

अप्पर डिव्हिजन क्लर्क (UDC) – 1726 पदे

मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) – 193 पदे

स्टेनोग्राफर (Steno)– 163 पदे

एकूण रिक्त पदांची संख्या – 3847 पदे

ESIC Vacancy 2022: आवश्यक पात्रता आणि निकष

अप्पर डिव्हिजन क्लर्क (UDC) : या पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे पदवी किंवा समकक्ष परीक्षा पदवी असणे आवश्यक आहे. तसेच संगणकाचे उत्तम ज्ञान असणे आवश्यक आहे.

स्टेनोग्राफर (Steno) : उमेदवार कोणत्याही मान्यताप्राप्त बोर्डातून 12वी उत्तीर्ण असावा. तसेच 10 मिनिटांत प्रति मिनिट 80 शब्द डिक्टेशन आणि ट्रांसक्रिप्शन: 50 (इंग्रजी), 65 मिनिटे (हिंदी) (केवळ संगणकावर) येणे आवश्यक आहे.

मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) : या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे 10वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

ESIC Vacancy 2022: वयोमर्यादा

या भरती प्रक्रियेअंतर्गत वयोमर्या देखील सांगण्यात आली आहे. भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वय 18 ते 25 वर्षे दरम्यान असावे. 15 फेब्रुवारी 2022 पासून उमेदवाराच्या वयाची गणना केली जाईल. (ESIC Recruitment 2022: Recruitment in Employees’ State Insurance Corporation, 10th, 12th pass Can apply, know the application process)