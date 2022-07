ESIC Recruitment 2022: ईएसआयसीमध्ये नोकरी शोधत असलेल्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाने (ESIC) स्पेशालिस्ट ग्रेड-II कनिष्ठ स्केलच्या 28 रिक्त जागांवर भरतीसाठी अर्ज मागवले आहेत. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 जुलै 2022 आहे. ESIC ने या भरतीसंदर्भात अधिसूचना (ESIC Recruitment 2022 Notification) जारी करून तपशीलवार माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. या पदांसाठी पात्र आणि इच्छुक उमेदवार ESIC ची अधिकृत वेबसाइट www.esic.nic.in वर जाऊन अर्ज डाउनलोड करू शकतात. ऑफलाईन मोडद्वारे (How to Apply for ESIC Recruitment 2022) ही भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी भरती संदर्भातील अधिसूचना वाचण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.Also Read - MPSC Recruitment 2022 : MPSC मध्ये 427 रिक्त पदांसाठी भरती, 25 जुलैपासून सुरु होणार अर्ज प्रक्रिया!

रिक्त पदांचे नाव आणि संख्या ( ESIC Recruitment 2022 Vacancies)

अॅनेस्थेशिया – 06

बायोकेमिस्ट्री – 02

डर्माटोलॉजी – 01

जनरल मेडिसीन – 03

जनरल सर्जरी – 06

पॅथॉलॉजी – 01

पेडियाट्रिक्स – 01

साइकेट्री – 01

रेडिओलॉजी – 07

एकूण रिक्त पदसंख्या – 28 Also Read - SSC Constable Recruitment 2022: बारावी पास उमेदवारांना कॉन्स्टेबल बनण्याची संधी; आत्ताच करा अर्ज, जाणून घ्या प्रक्रिया

असा अर्ज करा (How to Apply for ESIC Recruitment 2022)

पात्र आणि इच्छुक उमेवादर ESIC ची अधिकृत वेबसाइट www.esic.nic.in वर जाऊन भरती संदर्भातील अर्ज डाउनलोड करू शकतात. अर्ज व्यवस्थित भरून सही करा आणि त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रांच्या स्व-प्रमाणित छायाप्रती जोडा. अर्ज आणि सर्व कागदपत्रे लिफाफ्यात ठेवून अधिसूचनेत नमूद केलेल्या ESIC च्या पत्त्यावर पाठवा. अर्ज करताना लिफाफ्यावर “Application for the post of Specialist Gr. II (Jr. Scale)” असे स्पष्टपणे लिहावे. कोणत्याही परिस्थितीत तुमचा अर्ज 26 जुलैपर्यंत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर पाठवा. Also Read - Agnipath Recruitment Scheme 2022: तरुणींसाठी महत्त्वाची बातमी! नौदलात अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीत 20 टक्के महिलांची भरती

अर्ज पाठवण्यासाठी पत्ता : अतिरिक्त आयुक्त/प्रादेशिक संचालक, ईएसआय कॉर्पोरेशन, डीडीए कॉम्प्लेक्स कम ऑफिस, तिसरा आणि चौथा मजला, राजेंद्र प्लेस, राजेंद्र भवन, नवी दिल्ली-110008

भरतीसाठी वयोमर्यादा (Age limit for ESIC Recruitment 2022)

या भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी वयोमर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. रिक्त पदांच्या अधिसूचनेनुसार 26 जुलै 2022 रोजी अर्जदाराचे कमाल वय 45 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 45 वरील व्यक्तींनी केलेले अर्ज नाकारले जातील.

अर्ज शुल्क किती? (Application fee ESIC Recruitment 2022)

जनरल आणि ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवार या पदासाठी अर्ज करत असतील तर त्यांना 500 रुपये अर्ज शुल्क भरावे लागेल. तसेच SC-ST, दिव्यांग, महिला आणि डिपार्टमेंटल उमेदवारांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. म्हणजेच या प्रवर्गातील उमेदवार अर्ज शुल्क न भरता अर्ज करू शकतात.