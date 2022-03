Exit Poll 2022 Results Updates: उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात म्हणजेच सातव्या टप्प्यात सोमवारी मतदान (UP Assembly election 2022) झाले. निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेशात राजकीय धुराळा उडाल्याचे पाहायला मिळाले. येत्या 10 मार्चला मतमोजणी होणार आहे. यंदा कोणत्या पक्षाचे पारडे जड आहे, मतदारांनी कोणत्या पक्षाच्या बाजुने कौल दिला, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. परंतु, ‘झी न्यूज’ने (Zee News Exit Poll) यंदा सर्वात मोठा एक्झिट पोल केला आहे. आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेत 403 सदस्य असून बहुमताचा आकडा 202 इतका आहे.Also Read - UP Voting Highlights: पहिल्या टप्प्यातील 11 जिल्ह्यांतील 58 जागांसाठी मतदान पूर्ण, 60.17 टक्के लोकांनी बजावला अधिकार

उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या 403 जागांसाठी सात टप्प्यात मतदान पार पडले. यूपीमध्ये शेवटच्या आणि 7 व्या टप्प्यात सोमवारी 9 जिल्ह्यातील 54 जागांसाठी मतदान झाले. राज्यांतील दिग्गजांचे नशीब आता EVM मध्ये कैद झाले आहे. निवडणुकीचे निकाल 10 मार्च रोजी घोषित होती. 403 सदस्यीय यूपी विधानसभेत बहुमताचा आकडा 202 आहे. मतदान प्रक्रिया समाप्त होतातच Zee News ने DesignBoxed च्य संयुक्त विद्यमानाने देशातील सर्वात मोठा एक्झिट पोल (UP Exit Polls Result 2022) जारी केला आहे. एक्झिट पोल (Exit Poll Result) हा निवडणुकीचा निकाल नाही. परंतु, एकुणात अंदाज बांधला जातो.

उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पार्टी (BJP) आणि समाजवादी पार्टीत (Samajwadi Party) थेट लढत पाहायला मिळत आहे. सत्ताधारी भाजपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांच्या नेतृत्त्वात स सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर येण्यासाठी कंबर कसली आहे. तर दुसरीकडे, अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) यांच्या नेतृत्त्वात समाजवादी पार्टीने (SP) गमावलेली सत्ता परत मिळवण्यासाठी सर्व शक्ती एकवटली आहे. मायवती यांची बसपा आणि प्रियांका गांधी-वढेरा यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसने निवडणुकीत पूर्ण ताकद लावली आहे.