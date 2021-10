मुंबई: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुक (Facebook), इन्स्टाग्राम ( Instagram), व्हॉट्सअ‍ॅप (WhatsApp) आणि मेसेंजर (Messenger) या सेवा तब्बल 7 तासांनी पुन्हा सुरू झाली आहे. तिन्ही प्लॅटफॉर्म अनेक तास बंद होत्या. यामुळे जगभरातील यूजर्सना मोठा फटका बसला. सोमवारी रात्री 9 वाजता बंद पडलेल्या या सेवा अखेर पहाटे 4 वाजता सुरु झाल्या. यूजर्सच्या झालेल्या गैरसोयीबद्दल फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) यांनी दिलगिरी व्यक्त केली आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: सत्तेचं गणित बदलण्याचा अंदाज! राज्यात 6 जिल्हा परिषदांमध्ये आज पोटनिवडणूक

आज झालेल्या व्यत्ययाबद्दल क्षमस्व. (Sorry) मला माहित आहे की, तुम्ही आमच्या सेवांवर किती अवलंबून आहात ते. तुम्ही काळजी असलेल्या लोकांशी जोडलेले राहण्यासाठी, ही सेवा पूर्ववत झाली आहे, असं मार्क झुकरबर्ग यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्राम आणि मेसेंजर काही तास डाऊन राहिल्यामुळे जगभरातील यूजर्सना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. याबाबत व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुकने दिलगिरी व्यक्त केली होती.



'माफ करा, काहीतरी चुकीचे झाले आहे. आम्ही ही समस्या सोडवण्याची काम करत आहोत. लवकरच सर्व काही सुरळीत होईल, असं फेसबुकने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं होतं. दरम्यान, पहाटे 4 वाजता मार्क झुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) यांनी गैरसोय झाल्याबाबत दिलगिरी व्यक्त करत ही सेवा पूर्वत झाल्याची पोस्ट केली.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

