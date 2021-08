नवी दिल्ली : देशामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave Of Corona) ओसरत चालली आहे. पण कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave Of Corona) येण्याची शक्यता लक्षात घेता सरकारने (Government Of India) लसीकरण (Vaccination) मोहीमेवर भर दिली आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांना लस मिळावी यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरु आहेत. सरकारने आतापर्यंत कोविशिल्ड (covishield), कोवॅक्सिन ( covaxin), मॉडर्ना (moderna), स्पुटनिक व्ही (sputnik v ) आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन (johnson and johnson) या पाच लसींच्या वापरला परवानगी दिली आहे. अशामध्ये एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. भारत (Inida) आणि युगांडामध्ये (Uganda) कोविशिल्डचे बनावट डोस (Corona Vaccine) आढळले आहेत. स्वत: सिरम इन्स्टिट्युटने (Serum Institute Of India) याला दुजोरा दिला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने या गंभीर गोष्टीकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: कोरोना रुग्णसंख्येत पुन्हा वाढ; 24 तासांत 35,178 नवे रुग्ण, 440 कोरोनाबाधितांच्या मृत्यूची नोंद

कोरोनाची लस (Corona Vaccine) मिळाल्यामुळे एकीकडे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे तर दुसरीकडे बनावट लसीमुळे त्यांच्या मनात पुन्हा भीतीचे वातावरण निर्माण आहे. जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजेच डब्ल्यूएचओने (WHO) मंगळवारी यासंदर्भातील माहिती आपल्या अधिकृत वेबसाईटच्या (Official Website) माध्यमातून दिली आहे. डब्ल्यूएचओच्या तपासणी विभागाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. भारतामध्ये कोविशिल्ड लसीच्या 2 एमएलच्या वायल्स आढळून आल्या आहेत. पण कोविशिल्डची निर्मिती करणाऱ्या सिरम इन्स्टिट्युटकडून 2 एमएलच्या वायल्स तयारच केल्याच जात नाहीत. दुसरीकडे युगांडामध्ये 10 ऑगस्टलाच एक्स्पायरी डेट उलटून गेलेल्या कोविशिल्ड लसींची एक बॅच दिसून आली होती. त्यामुळे डब्ल्यूएचओने यासंदर्भात अधिक जागरुक राहण्याचे आवाहन या देशांना केले आहे.

डब्ल्यूएचओने कोविशिल्डच्या बनावट लसीसंदर्भात (Covishield Fake Vaccine)असे म्हटले आहे की, 'अशा प्रकारच्या बनावट लसी जागतिक आरोग्यासाठी मोठी चिंतेची बाब ठरत असून कोरोना होण्याची शक्यता अधिक असलेल्या नागरिकांसाठी गंभीर ठरू शकतात. या बनावट लसी तातडीने शोधून काढून हटवणे हे लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने फार आवश्यक आहे.' तसंच, बनावट लसींचा धोका लक्षात घेता डब्ल्यूएचओने सर्व हॉस्पिटल्स (Hospitals), क्लिनिक्स (Clinics), आरोग्य केंद्रे (health centers), वितरक (distributors), फार्मसी (pharmacies) आणि वितरणाच्या (distributors) इतर सर्व टप्प्यांवर बारीक नजर ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. जर एखाद्याने अशा प्रकारची लस घेतली असेल तर त्यांनी तातडीने डॉक्टरांचा (Doctors) सल्ला घेण्याचे आवाहन डब्ल्यूएचओने केले आहे.