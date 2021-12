चंदीगड: वादग्रस्त वक्तव्यामुळे नेमहीच चर्चेत राहणारी बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौतला (Bollywood Actress Kangana Ranaut) शुक्रवारी पंजाबमध्ये (Punjab) शेतकऱ्यांच्या प्रचंड रोषाला सामोरं जावं लागलं. किरतपूर साहिब टोल प्लाझावर कंगना रणौतच्या ताफा आंदोलक शेतकऱ्यांनी अडवला. या जमावात महिलाही मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. संतप्त महिलांनी कंगनाला घेराव घातला. कंगनानं तिच्या वादग्रस्त वक्तव्याबद्दल माफी मागावी, अशी मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली. तिच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. तणाव वाढत असल्याचं पाहून पोलिसांना (Punjab Police) पाचारण करण्यात आलं. तब्बल 2 तासांनंतर कंगनानं शेतकऱ्यांची माफी मागितल्यानंतर शेतकऱ्यांनी तिला जाऊ दिलं.Also Read - Breaking News Live Updates: Omicron विरूद्ध Covishield vaccine किती प्रभावी हे 2-3 आठवड्यांत कळेल: अदार पूनावाला

मिळालेल्या माहितीनुसार, कंगना शुक्रवारी हिमाचल प्रदेशातील मनालीहून मुंबईकडे जाण्यास निघाली होती. कंगना चंदीगड येथून फ्लाईटने मुंबईला रवाना होणार होती. कंगनाची कार पंजाब पोलिसांच्या दोन पायलट कारच्या सिक्युरिटीमध्ये होती. कंगनाची कार चंडीगड-ऊना हायवेवर पोहोचली असता किरतपूर साहिब टोल प्लाझावर शेतकऱ्यांनी तिला घेरलं. कारमध्ये कंगना बसलेली पाहून शेतकरी आणखी आक्रमक झाले. काही दिवसांपूर्वी आंदोलक शेतकऱ्यांनी कंगनानं खालिस्तानी दहशतवादी असल्याचं म्हटलं होतं. तिच्या या वक्तव्यामुळे तिच्यावर टीकेची झोड उठली होती.

Punjab | Farmers stopped actor Kangana Ranaut’s car near Ropar & protested against her over her statements on farmers protest

“If the police personnel were not present here, lynching would’ve happened, shame on these people,” says Kangana Ranaut pic.twitter.com/Rd37EQfpfT

