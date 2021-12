नवी दिल्ली : कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट (Corona New Varient) असलेल्या ओमिक्रॉनने (Omicron) जगभरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या व्हेरिएंटने जगातील सर्वच देशांची चिंता वाढवली आहे. अशामध्ये या व्हेरिएंटने दोन दिवसांपूर्वी भारतामध्ये शिरकाव केला. आधी कर्नाटकात (Karnataka) दोन रुग्ण आढळले, त्यानंतर गुजरातमध्ये (Gujarat) एक रुग्ण आढळला त्यानंतर शनिवारी महाराष्ट्रातील (Maharashtra) डोंबिवलीमध्ये (Dombivali) ओमिक्रॉनचा रुग्ण आढळला. त्यापाठोपाठ आता दिल्लीमध्ये देखील ओमिक्रॉनने एन्ट्री केली आहे. दिल्लीमध्ये (Delhi) ओमिक्रॉनचा रुग्ण (Omicron Patient) आढळला आहे त्यामुळे देशातील ओमिक्रॉनच्या रुग्णांची संख्या पाचवर पोहचली आहे.Also Read - Omicronमुळे जनतेने घाबरून जाण्याचं शून्य टक्के सुद्धा कारण नाही - आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

First Covid Omicron case in Delhi after Tanzania returnee tests positive; 5th in India

