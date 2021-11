मुंबई : फ्लिपकार्टने (Flipkart) आपल्या वापरकर्त्यांसाठी ‘लव्ह इट ऑर रिटर्न इट’ (Love It or Return It) ही जबरदस्त ऑफर सुरू केली आहे. या ऑफर अंतर्गत वापरकर्ते स्मार्टफोन (Best Smartphone in India) खरेदी केल्यानंतर 15 दिवसांसाठी वापरू शकतात. जर या दरम्यान त्यांना स्मार्टफोन आवडला नसेल तर ते तो परत करू शकतात आणि पूर्ण परतावा (Smartphone Refund) देखील मिळवू शकतात. मात्र ही ऑफर सर्व स्मार्टफोनसाठी उपलब्ध नाही. केवळ निवडक स्मार्टफोन्सवरच या ऑफरचा लाभ घेता येईल. Flipkart च्या या ऑफरबद्दल तपशीलवार माहिती घेऊयाAlso Read - Qualcomm ने लॉन्च केला 16GBची RAM असलेला सर्वात पॉवरफूल स्मार्टफोन, किंमत ऐकून बसेल धक्का

Flipkart च्या Love It or Return It प्रोग्रामबद्दल बोलायचे झाले तर निवडक स्मार्टफोन्सवर याचा लाभ घेता येईल. कंपनीने हा कार्यक्रम बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई आणि वडोदरा येथे सुरू केला आहे. यासाठी कंपनीने सॅमसंगसोबत करार केला असून यूजर्स सॅमसंगच्या प्रीमियम स्मार्टफोनवर या डीलचा फायदा घेऊ शकतात. या डील अंतर्गत Samsung Galaxy Z Fold 3 आणि Samsung Galaxy Z Flip 3 वापरकर्त्यांना उपलब्ध करून दिले जाईल.

Samsung Galaxy Z Fold 3 आणि Samsung Galaxy Z Flip 3 खरेदी केल्यानंतर तुम्ही ते 15 दिवसांसाठी वापरू शकता. या दरम्यान तुम्हाला हे स्मार्टफोन्स आवडले नसतील तर तुम्ही ते परतही करू शकता. स्मार्टफोन परत केल्यानंतर यूजर्सला पूर्ण रिफंड मिळेल असा दावा कंपनीकडून करण्यात आला आहे. मात्र रिफंड करण्यापूर्वी कंपनी स्मार्टफोन योग्य स्थितीत आहे की नाही हे तपासून घेईल. या स्मार्टफोन्सची किंमत एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि या प्रोग्राम अंतर्गत तुम्ही या स्मार्टफोन्सचा अनुभव घेऊ शकता.

रिफंडसाठी या प्रक्रियेचे करा अनुसरण

Flipkart च्या या कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या वापरकर्त्यांना परतावा मिळविण्यासाठी रिटर्न रिक्वेस्ट वेबलिंकवर क्लिक करावे लागेल. त्यानंतर अॅपमध्ये लॉगिन करा आणि वैध IMEI नंबर टाका. नंतर तुमचे वैयक्तिक तपशील आणि बँक तपशील प्रविष्ट करा. यानंतर तुम्हाला ईमेलद्वारे अॅपची लिंक मिळेल. त्यावर क्लिक करा ते फोन योग्य स्थितीत आहे की नाही हे तपासेल. तपासल्यानंतर पिकअपसाठी वापरकर्त्यांशी संपर्क साधला जाईल आणि डिव्हाइस पिकअप केल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत तुमचा परतावा प्राप्त होईल.