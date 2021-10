ककोट्टायम : केरळमध्ये (keral) मुसळधार पावासाने (Heavy rainfall) अक्षरश: कहर केला आहे. शनिवारपासून पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे केरळमध्ये पूरसदृश्य स्थिती (flood like situation in Kerala) निर्माण झाली आहे. या पावसाने दक्षिण आणि मध्य केरळमध्ये 18 जणांचा बळी घेतला आहे. तर कोट्टायम आणि इडुक्की जिल्ह्याच्या डोंगराळ भागामध्ये भूस्खलनाच्या (Landsliding) अनेक घटना घडल्या आहेत. भुस्खलनामध्ये 22 जण बेपत्ता झाले आहेत. बचावकार्य युद्ध पातळीवर सुरु आहे.Also Read - Maharashtra Monsoon Update: राज्यातील 'या' जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह पडणार पाऊस, हवामान खात्याचा अंदाज!

#WATCH | Flood like situation in Ranni town of Pathanamthitta district in Kerala due to heavy rain followed by low-pressure formations in the southeast of the Arabian Sea off the coast of Kerala pic.twitter.com/cjgGZ7xtBy

— ANI (@ANI) October 16, 2021