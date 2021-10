नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग (former prime minister manmohan singh) यांची प्रकृती अचानक खालावली. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मनमोहन सिंग यांना ताप येत होता. तापानंतर थकवा जाणवत असल्याची तक्रार केल्यानंतर त्यांना बुधवारी संध्याकाळी दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात (AIIMS) दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरु असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने (hospital administration) दिली आहे. दरम्यान, मनमोहन सिंग यांच्या प्रकृतीत सुधारणा व्हावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी ट्वीट केले आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: क्रुझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरण, आर्यन खानच्या जामीन अर्जावर आज होणार सुनावणी

I pray for the good health and speedy recovery of Dr. Manmohan Singh Ji.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 14, 2021