Mulayam Singh Yadav Passed Away : समाजवादी पार्टीचे (Samajwadi Party) संस्थापक आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav ) यांचे निधन झाले.मुलायम सिंह यादव हे 82 वर्षांचे होते. गुरुग्राम येथील मेदांता रुग्णालयात उपचारा दरम्यान त्यांनी अखेरचा श्वास (Mulayam Singh Yadav Passed Away ) घेतला. ऑक्सिजनची पातळी कमी झाल्यामुळे त्यांना मेदांता हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. आयसीयू वॉर्डमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. त्यांची प्रकृती ही चिंताजनक होती. अखेर आज सकाळी त्यांचे उपचारादरम्यान निधन झाले.Also Read - Mulayam Singh Yadav: पैलवान ते शिक्षक.. नंतर राजकारणात एंट्री, मुलायम सिंह यादव यांचा थक्क करणारा जीवनप्रवास

मुलायम सिंह यादव यांना अचानक प्रकृती बिघडल्यामुळे गुरुग्रामच्या मेदांता हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. मुलायम सिंह यादव यांना युरिन इन्फेक्नशचा त्रास होता. अचानक ऑक्सिजनची पातळी कमी झाल्यामुळे त्यांना 22 ऑगस्ट रोजी मेदांता रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान प्रकृती आणखी खराब झाल्यामुळे त्यांना 1 ऑक्टोबरच्या रात्री आयसीयूमध्ये शिफ्ट करण्यात आले होते. त्यांची प्रकृती ही चिंताजनक होती. मेदांता हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांच्या टीमच्या देखरेखीखाली त्यांच्यांवर उपचार सुरु होते. पण आज सकाळी आठ ते साडेआठच्या सुमारास त्यांचे निधन झाले. मुलायम सिंह यादव यांचा मुलगा अखिलेश यादव यांनी ट्वीट करत वडिलांचे निधन झाल्याची माहिती दिली. Also Read - Mulayam Singh Yadav Biography : असा राहिला मुलायम सिंह यादव यांचा शिक्षक ते मुख्यमंत्री प्रवास!

In a tweet, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav announces the passing away of his father and party supremo Mulayam Singh Yadav pic.twitter.com/P7EaxdJfPB

— ANI (@ANI) October 10, 2022