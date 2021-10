मुंबई : लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांनी (Railway) प्रवास करणाऱ्या प्रवाश्यांच्या खिशाला आणखी कात्री लागण्याची शक्यता आहे. राजधानी एक्स्प्रेससह (Rajdhani Express) लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाड्यांमध्ये बेडरोल आणि ब्लँकेट (Bedroll and Blanket) मोफत देण्याची सुविधा बंद करण्याचा विचार रेल्वे प्रशासन (Railway Administration) करत आहे. रेल्वे प्रशासनाने कोरोना काळात (Corona Virus) ही सुविधा बंद केली होती. आता ही सुविधा कायमस्वरुपी बंद करण्याबाबत रेल्वे प्रशासन विचार करत आहे. या सुविधेसाठी प्रवाशांना यापुढे पैसे मोजावे लागणार आहेत.Also Read - RT-PCR Report Negative: मोठी बातमी! भारतात येणाऱ्या प्रत्येकासाठी RT-PCR टेस्ट निगेटिव्ह असणे अनिर्वाय!

लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमधील स्लीपर आणि एसी कोचमध्ये प्रवाशांना बेडरोल आणि ब्लँकेट मोफत देण्यात येत होते. कोरोना काळात संसर्गाची भीती लक्षात घेता ही सुविधा बंद करण्यात आली होती. आपले बँकेट आपणच सोबत घेऊन यावे अशा सूचना प्रवाशांना देण्यात आल्या होत्या. आता कोरोनाचा वेग मंदावला आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या (Corona Patient) देखील कमी होत आहे. अशामध्ये लोकलसह सर्व लांबपल्ल्याच्या गाड्या पुन्हा सुरु झाल्या आहेत. आता हिवाळ्याला देखील सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे ब्लँकेटची सुविधा पुन्हा सुरु करण्यात यावी अशी मागणी रेल्वे प्रवाशांकडून (Railway Passangers) केली जात आहे. याबाबत रेल्वे प्रशासनाने अद्याप काहीच निर्णय घेतला नाही. उलट ही सुविधा कायमस्वरुपी बंद करण्याबाबत रेल्वे प्रशासन विचार करत आहे.

कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Corona) ओसरत चालल्यामुळे सरकारने (Government of India) सर्व निर्बंध शिथिल केले आहेत. लांब पल्ल्याच्या सर्व रेल्वे गाड्या सुरु झाल्या आहेत. या गाड्यांच्या स्लीपर आणि एसी कोचमध्ये बेड रोलची सुविधा मात्र अद्याप सुरु करण्यात आली नाही. हिवाळा सुरु झाला आहे हे लक्षात घेता रेल्वे स्थानकांवर डिस्पोजेबल ब्लँकेट, बेडशीट इत्यादींची दुकाने सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याठिकाणी तीन किट मिळत आहे. पहिल्या किटची किंमत 300 रुपये असून यामध्ये ब्लँकेट, बेडशीट, उशी, उशी कव्हर, डिस्पोजेबल बॅग, टूथपेस्ट, टूथब्रश, केसांचे तेल, फणी, सॅनिटायझर पाऊच, पेपरसोप आणि टिश्यूपेपर या वस्तू मिळत आहेत. तर दुसरी कीट 150 रुपयांची असून यामध्ये फक्त ब्लँकेट मिळत आहे. तर तिसरी कीट 30 रुपयांची असून यामध्ये टूथपेस्ट, टूथब्रश आणि केसाचे तेल, फणी, सॅनिटायझर पाऊच, पेपरसोप आणि टिश्यू पेपर ऐवढेच मिळत आहे. अशामध्ये रेल्वेने जर हा निर्णय घेतला तर प्रवाशांच्या खिशाला आणखी कात्री लागणार आहे.