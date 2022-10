Gambia Children Deaths Case : भारतीय औषध कंपनीने तयार केलेल्या सर्दी-खोकल्याचे सिरप प्यायल्याने पश्चिम आफ्रिकन देशातील गॅम्बियामध्ये 66 बालकांचा मृत्यू झाला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) ने बुधवारी इंडियाज मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडने (India’s Maiden Pharmaceuticals Ltd) तयार केलेल्या 4 कफ सिरपबाबत अलर्ट जारी केला आहे. डब्ल्यूएचओने या सिरपचा वापर न करण्याचा इशारा दिला आहे. या घटनेनंतर आता दिल्लीतील सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनने (Central Drugs Standard Control Organization) या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.Also Read - Wedding Training : काय सांगता ! विवाहाआधी नववधुला दिली जाते अशी ट्रेनिंग, ऐकून तुम्हालाही फुटेल घाम

डब्ल्यूएचओने आपल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, ‘प्रयोगशाळेच्या चाचण्यांदरम्यान मेडेन फार्मास्युटिकल्सच्या चार खोकला आणि सर्दी सिरपमध्ये अति प्रमाणात डायथिलीन ग्लायकोल आणि इथिलीन ग्लायकोलचे प्रमाण आढळून आले आहे. जे माणसांसाठी अत्यंत धोकादायक आहेत. डब्ल्यूएचओच्या सल्ल्यानुसार, ते स्वीकारले जाऊ शकत नाही. डब्ल्यूएचओ सर्व देशांतील रूग्णांना आणखी नुकसान टाळण्यासाठी अशी उत्पादने शोधून काढून टाकण्याची शिफारस करते. अशी उत्पादने आतापर्यंत फक्त गॅम्बियामध्ये आढळली आहेत. Also Read - IND vs AUS 3rd T20I: भारताचा ऑस्ट्रेलियावर 6 विकेट राखून विजय, विराट-सूर्यकुमार-अक्षर ठरले विजयाचे हीरो

