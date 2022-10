Gandhi Jayanti Bhashan In Marathi: दरवर्षी 2 ऑक्टोबर हा गांधी जयंती म्हणून (Gandhi Jayanti 2022) साजरा केला जातो. संपूर्ण देश हा राष्ट्रीय सण म्हणून साजरा करतो. या दिवशी संपूर्ण देशात सुट्टी असते. गांधी जयंतीनिमित्ताने बापूंच्या आदर्शांची आठवण (Gandhi Jayanti Speech 2022) केली जाते. महात्मा गांधीजींच्या (Mahatma Gandhi) विचारांनी केवळ भारतातच नव्हे तर परदेशातही लाखो लोक प्रभावित आहेत. गांधी जयंतीच्या दिवशी देशभरात बापूंच्या स्मरणार्थ कार्यक्रम (Gandhi Jayanti Bhashan) होतात. यानिमित्ताने त्याच्या शिस्तबद्ध आणि संयमी जीवनावर प्रकाश टाकला जातो. या दिवशी महात्मा गांधींच्या विचारांचा (Gandhi Jayanti speech in marathi) प्रचार आणि प्रसार केला जातो. गांधी जयंतीनिमित्त शाळा-महाविद्यालयांमध्ये भाषण आणि निबंध स्पर्धा (Gandhi Jayanti speech ideas) आयोजित केल्या जातात. तुम्हाला गांधी जयंतीनिमित्त भाषण आणि निबंध तयार करायचा असेल तर तुम्ही आम्ही येथे खाली दिलेला मजकूर वापरून तुमचे भाषण आणि निबंध तयार करू शकता.Also Read - Gandhi Jayanti Speech In Marathi: गांधी जयंतीच्या भाषणात या मुद्द्यांचा करा समावेश, ऐकणारे होतील प्रभावित

असे करा प्रभावी भाषण

भाषणाची सुरुवात…

मंचावर उपस्थित सर्व पाहुणे, आदरणीय शिक्षकगण आणि माझ्या सर्व सहकारी मित्र मैत्रिणींनो! आज गांधी जयंतीनिमित्त आपण सगळे इथे जमलो आहोत. 2 ऑक्टोबर 1869 रोजी गुजरातमधील पोरबंदर येथे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा जन्म झाला. त्यांचा जन्मदिवस राष्ट्रीय सण म्हणून साजरा केला जातो आणि यानिमित्ताने त्यांना आदरांजली वाहिली जाते. महात्मा गांधींना लोक प्रेमाने बापू म्हणत. गांधीजी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढण्याच्या अहिंसक मार्गांसाठी ओळखले जातात. गांधी जयंती हा आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन म्हणून देखील जगभरात साजरा केला जातो.

गांधी जयंतीनिमित्त बापूंच्या स्मरणार्थ देशभर कार्यक्रम आयोजित केले जात असले तरी मुख्य कार्यक्रम दिल्लीतील राजघाटावर होतो. राजघाट ही गांधीजींची समाधी आहे. गांधी जयंतीला देशाचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि इतर नेते बापूंच्या समाधीला श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी राजघाटावर येतात. प्रार्थना सभेत राम धुन आणि गांधीजींचे आवडते भजन गायले जाते. गांधीजींची हत्या झालेल्या दिल्लीतील बिर्ला हाऊसमध्येही श्रद्धांजली अर्पण करण्याचा आणि भजन गाण्याचा कार्यक्रम होतो. महात्मा गांधींनी यांचे नाव मोहनदास करमचंद गांधी असे होते. त्यांनी सुरुवातीचे शिक्षण ब्रिटीशशासित भारतात पूर्ण केले आणि नंतर इंग्लंडमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेतले. दक्षिण आफ्रिकेत कायद्याची पॅक्टिस केल्यानंतर 1915 मध्ये ते भारतात परतले आणि येथे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचा एक भाग बनले. त्यांनी आपल्या उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमतेने स्वातंत्र्य चळवळीला व्यापक रुप दिले. महात्मा गांधींनी चंपारण सत्याग्रह, असहकार आंदोलन, दांडी यात्रा आणि भारत छोडो आंदोलन यांसारख्या महत्त्वाच्या चळवळींचे नेतृत्व केले. त्यामुळे ते देशभरातील स्वातंत्र्यसैनिकांचे आदर्श बनले. समाजात धर्म आणि जातीच्या आधारावर कोणीही भेदभाव करू नये, सर्वांना समान वागणूक मिळावी, महिलांचा आदर व्हावा आणि सर्वांना न्याय मिळावा अशी गांधीजींची इच्छा होती. भारतीय समाजात प्रचलित असलेल्या अस्पृश्यतेसारख्या वाईट गोष्टींविरुद्ध गांधीजींनी सतत आवाज उठवला. हरिजनांच्या उन्नतीसाठी त्यांनी बहुमोल योगदान दिले. गांधीजींनी भारतीयांना स्वदेशी वस्तूंवर प्रेम करायला शिकवले. त्यांच्या नेतृत्त्वात देशातील नागरिकांनी विदेशी कपड्यांची होळी केली आणि त्यामुळे देशी उद्योगांना चालना मिळाली.

असा करा भाषणाचा शेवट…

परोपकाराशिवाय मोठी कोणतीही सेवा नाही आणि मानवतेपेक्षा मोठा धर्म नाही असे गांधीजी मानत होते. आयुष्यभर अहिंसा आणि सत्याचा मार्गावर चाललेल्या बापूंनी सर्वांना मानवतेचा धडा शिकवला आणि जीवन जगण्याचा योग्य मार्गही दाखवला. मित्रांनो आजच्या या दिनानिमित्त महात्मा गांधी यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालण्याचा आणि त्यांचे विचार आत्मसात करण्याचा संकल्प करूया. मी माझे दोन शब्द संपवतो, मला माझे विचार मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.

जय हिंद! जय भारत!