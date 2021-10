गांधीनगर: उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खिरी (Lakhimpur Kiri) येथे आंदोलक शेतकऱ्यांना चिरडल्याची घटना, त्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचारानंतर देशात भाजप सरकारविरुद्ध वातावरण तापलं असताना मात्र, गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये पुन्हा एकदा कमळ फुललं आहे. गांधीनंगर महानगरपालिका निवडणूक निकाल (Gandhinagar Municipal Corporation Election Results) जाहीर झाले आहेत. या निवडणुकीत भाजपला मोठा विजय मिळवला आहे. 11 वार्डातील 44 पैंकी 44 जागांवर भाजपचे उमेदवार जिंकून आले आहेत. काँग्रेसला तीन जागांवर तर आम आदमी पक्षाला केवळ एका जागेवर समाधान मानावं लागलं आहे.Also Read - लखीमपूर हिंसाचार! प्रियांका गांधींनी शेअर केला शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडणारा 'तो' व्हिडीओ

गांधीनगर महानगरपालिकेसाठी (Gandhinagar Municipal Corporation Election Results) 3 ऑक्टोबरला मतदान झालं होतं. आज (5 ऑक्टोबरला) सकाळी मतमोजणीला सुरूवात झाली. सुरूवातीला भाजप-काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षात काट्याची लढत पाहायला मिळाली. मात्र, भाजपनं एक हाती सत्ता मिळवली. भाजप सुरुवातीपासूनच 44 पैकी 20 जागांवर आघाडीवर होता. भाजपच्या मोठ्या विजयामुळे कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. Also Read - Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोल-डिझेल पुन्हा महागलं, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील नवे दर!

#WATCH | Gujarat: BJP workers & supporters were seen celebrating as the party leads in Gandhinagar Municipal Corporation elections pic.twitter.com/rsF3TStjJW

— ANI (@ANI) October 5, 2021