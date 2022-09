Ganesh Chaturthi 2022: गणेशोत्सव सुरू झाल्याने देशभरात नवचैतन्याची लाट आली आहे. कोरोनाच्या (Corona virus) लाटेनंतर तब्बल 2 वर्षांना सार्वजनिक गणेशोत्सव (Ganesh Festival 2022) मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. घरा-घरात बुधवारी गणरायाचं आगमन झालं. आश्चर्याची बाब म्हणजे मूर्तीकार गणपती बाप्पाला वेगवेगळ्या कॅरेक्टरमध्ये प्रेजेंट करत असतात. कभी बॉलिवूड, कधी डॉक्टर तर अंदा तर गणपतीला बॉलिवूडचा रंग चढवला आहे. मात्र, गणपती बाप्पाला KGF चॅप्टर 2 मधील (KGF Chapter 2 ) रॉकीचा लूक (Rocky Look) दिल्याने भाविक चांगलेच संतारले. आहे. धक्कादायक म्हणजे गणपतीच्या हातात मशीनगण देखील देण्यात आली आहे.त्यावरून मोठ्या वादाला तोंड फुटले आहे.Also Read - Shraddha Kapoor: श्रद्धा कपूरचे बाप्पांसोबतचे मनमोहक फोटोज, मराठमोठ्या लूकमध्ये सुंदर दिसतेय अभिनेत्री!

गणपतीच्या आगमनानंतर सोशल मीडियावर विविध गणपतीचे फोटो व्हायरल होत आहेत. त्यातच एका गणपती मूर्तीने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. 'KGF चॅप्टर 2'ने इंस्पायर होऊन एका मूर्तीकाराने चक्क गणपतीच्या हातात हेव्ी मशीनगण दिली आहे. रॉकी स्टाईलमध्ये गणपती दाखवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे मूर्तीला सिग्नेचर व्हाइट पिनस्ट्राइप्ड सूट देखील परिधान केला असून मूर्तीच्याखाली 'KGF 2' असे देखील लिहिले आहे.

क्रिएटिव्हीटीच्या नावाखाली रॉकीच्या अवतारात गणपती बाप्पाला दाखवणं आणि त्याच्या हातात हेव्ी मशीनगण देणं भाविकांना अजिबात आवडलेलं नाही. तुम्हाला माहित असेलच चित्रपटात रॉकीला एक गोल्ड स्मगलर दाखलण्यात आला आहे. त्याच्याविरोधात दरोड्यासह खूनापर्यंत अनेक गुन्हा दाखल आहेत. सामाजिक शांतता भंग करण्याचा त्याचा हेतू असतो. हे पाहून एका यूजरने सवाल केला आहे, की गणपतीच्या हातात मशीनगण देऊन त्याला एक तस्कर आणि गुन्हेगाराच्या रुपात दाखवणे कितपत योग्य आहे?

What’s the logic behind all this?

is this how Southwood and fans celebrate #GaneshChaturthi ?

What similarities Rocky from KGF and Pushpa From Pushpa: The Rise

have with Ganesh ji?

As far as i know these awful characters are no less than villains who are inhuman and obnoxious. pic.twitter.com/FgQn9MPkSJ

— Gems of SouthWood (@GemsofSouthWood) August 31, 2022