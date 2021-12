मुंबई: देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat death) यांच्या अपघाती निधनानंतर संपूर्ण देश शोकसागरात बुडाला आहे. तामिळनाडूमधील कुन्नूरजवळील जंगलात बुधवारी लष्कराचं चॉपर हेलिकॉप्टर (Army Chopper Crash In Tamil nadu) कोसळलं. त्यात जनरल बिपिन रावत, त्यांची पत्नी सौ. मधुलिका रावत यांच्यासह 13 जणांचा मृत्यू झाला. देशासोबतच जगभरातील अनेक लोकांनी बिपिन रावत यांच्या भारतीय लष्करातील योगदानाला सॅल्यूट करत आहेत. बिपिन रावत यांच्या निधनामुळे केवळ मित्रच नव्हे तर शत्रूचेही डोळे पाणावले आहेत. पाकिस्तान लष्कराच्या माजी मेजरनं ट्वीट करत आपल्या संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.Also Read - Bipin Rawat Video: सीडीएस बिपीन रावत यांच्या निधनानंतर हा व्हिडिओ होताय सर्वात जास्त व्हायरल, पाहून डोळ्यात येईल पाणी!

पाक लष्कराचे निवृत्त ब्रिगेडियर आर.एस. पठानिया (Brig R S Pathania) यांनी एका ट्वीटमध्ये सीडीएस बिपिन रावत यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. 'सर तुम्हाला सलाम, जय हिंद.' निवृत्त ब्रिगेडियरच्या या ट्वीटवर उत्तर देत पाकिस्तानी लष्कराचे निवृत्त मेजर आदिल रझा यांनी 'सर कृपया माझ्या मनःपूर्वक संवेदना स्वीकारा,' असं म्हटलं आहे.

Also Read - जाणून घ्या, देशाच्या पहिल्या संरक्षण प्रमुखपदापर्यंत पोहोचलेल्या CDS Bipin Rawat यांचा लष्करातील अद्भुत प्रवास

ब्रिगेडियर आर.एस. पठानिया यांनी मेजर आदिल रझा यांच्या कमेंटला उत्तर दिला आहे. आदिल यांचं त्यांनी कौतुक केले. ‘एका सैनिकाकडून हेच ​​अपेक्षित असतं. तुला सलाम, असं म्हटलं असल्याचंही ब्रिगेडियर पठानिया यांनी म्हटलं आहे. ‘सर, एक सैनिक म्हणून ही चांगली बाब आहे. सर, तुमच्या नुकसानाबद्दल पुन्हा एकदा क्षमस्व, असं आदिल यांना ब्रिगेडियर पठानिया यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.

Off-course sir, it’s the decent thing to do as a soldier.

Again, sorry for your loss sir.

In our Punjabi folklore they say, “dushman maray te khushian na manawoo, kadday sajna v mar jaana”

Means: “Don’t celebrate the deaths of your enemies as some day friends would also die”.

— Major Adil Raja (R) (@soldierspeaks) December 8, 2021