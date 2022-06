Gmail New Feature : सध्याच्या या डिजिटल युगात इंटरनेट ही अत्यंत महत्त्वाची सुविधा बनली आहे. खाद्यपदार्थ ऑर्डर करण्यापासून ते कपडे, उपकरणे ऑनलाइन खरेदी करण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी इंटरनेट ही एक अत्यावश्यक गरज बनली आहे. सध्याच्या काळात अनेक लोक डिजिटल पद्धतीने अर्थिक व्यवस्थापनासाठी, काम करण्यासाठी किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर संदेश पाठवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर इंटरनेटवर अवलंबून आहेत. परंतु जीमेल (Gmail) संदेशांसाठी आता इंटरनेटची गरज भासणार नाही. जे लोक Gmail वापरतात त्यांना हे माहित असणे आवश्यक आहे की, Gmail एक नवीन फीचर घेऊन आले असून यामुळे जीमेल यूजर्संना (Gmail Users) मेसेज ऍक्सेस करण्यासाठी (Gmail messages) इंटरनेटची आवश्यकता भासणार नाही. या नवीन फीचर्समुळे (Gmail new feature) तुम्ही आता इंटरनेटशिवाय तुमचे Gmail संदेश वाचू शकणार आहात, (Check Gmail Messages Without Internet) रिप्लाय देऊ शकणार आहात आणि सर्च देखील करू शकणार आहेत.Also Read - Gmail वापरकर्त्यांसाठी मोठी बातमी! आता सहज करता येणार व्हिडिओ, ऑडिओ कॉलिंग, कसे ते घ्या जाणून

या नवीन फीचर्सला Google Support असे म्हटले जाते. याच्या मदतीने तुम्ही mail.google.com वर जाऊन इंटरनेटशी कनेक्ट नसतानाही तुमचे Gmail मेसेज वाचू शकता (Gmail Messages Without Internet), रिप्लाय देऊ शकता आणि शोधू शकता. Gmail मध्ये ऑफलाइन प्रवेश करण्यासाठी Google ने Chrome मध्ये नमूद केलेली लिंक बुकमार्क करण्याची शिफारस केली आहे. तुम्ही तुमच्या ऑफिस किंवा शाळेच्या अकाऊंटने Gmail वापरत असाल तर तुम्हाला तुमच्या ॲडमिनला तुमच्या सेटिंग्ज बदलण्यासाठी सांगावे लागेल.

काय आहे प्रोसेस?

प्रथम तुमच्या संगणकावर किंवा लॅपटॉपवर Chrome डाउनलोड करा.

त्यानंतर जीमेल ऑफलाइन सेटिंग्जवर जा.

तेथे ‘Enable offline mail’ पर्यायावर क्लिक करा.

तुम्ही तुमच्या सेटिंग्जमध्ये तुम्हाला किती दिवसांचे मेसेज सिंक करायचे आहेत हे निवडू शकता.

यानंतर आणि नंतर ‘‘Save changes’ वर क्लिक करा. तुम्हाला इंटरनेटशिवाय मेसेजचे अॅक्सेस मिळेल.

पोर्टल ऑफलाइन वापरण्यासाठी आणि Gmail बुकमार्क करण्यासाठी तुम्हाला Chrome वर अॅड्रेस बारच्या उजवीकडे स्टारचे चिन्हावर क्लिक करून लिंक ओपन करावी लागेल. नंतर तुम्हाला ती लिंक बुकमार्क करण्यास सांगितले जाईल. येथे तुम्हाला ‘Done’वर क्लिक करावे लागेल. ही प्रोसेस पूर्ण केल्यानंतर तुम्ही Chrome लिंकद्वारे थेट Gmail इनबॉक्समध्ये प्रवेश करू शकता.