Corona Updates In Marathi: कोरोना व्हायरसने (Covid-19) जगभरात पुन्हा एकदा थैमान घातले आहे. त्यात कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट ओमिक्रॉनने (Omicron) डोके वर काढले आहे. जगात ओमायक्रॉनच्या रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Corona virus) येण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे. अशातच जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) महासंचालक डॉ. टेड्रोस अधनोम घेब्रिसस ( Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) यांनी अशा वेळी एक दिलासादायक बातमी दिली आहे. यावर्षी म्हणजेच 2022 मध्येच कोरोनाचा नायनाट होणार असल्याचा अंदाज डॉ. टेड्रोस यांनी व्यक्त केला आहे.

डॉ. टेड्रोस म्हणाले, संपूर्ण जग कोरोनाच्या विळख्यात सापडले आहे. मात्र, जगातील विकसित देशांनी गरीब राष्ट्रांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचा पुरवठा केल्यास आपण कोरोनाविरुद्धची लढाई 2022 मध्ये जिंकू शकतो. जगातील मोठ्या राष्ट्रांनी सहकार्याची भावना ठेवणे आवश्यक आहे. त्यांनी कोरोना साथ यंदाच्या वर्षात संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे, असा दावा देखील डॉ. टेड्रोस अधनोम घेब्रिसस यांनी केला आहे.

यामुळेच पुन्हा वाढला कोरोनाचा धोका…

जगभरात कोरोना लसीकरणावर भर देण्यात येत आहे. मात्र, कोरोना लसींचे समप्रमाणात वाटप न झाल्यामुळेच कोरोनाचा धोका पुन्हा एकदा वाढला. त्यामुळे आता विकसित देशांनी त्यांची लस इतर देशांना दिल्यास याचवर्षी कोरोनाचा नाटनाट होऊ शकतो, अशी दिलासादायक माहिती डॉ. टेड्रोस यांनी दिली आहे.

दुसरीकडे, जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) चीफ सायंटिस्ट डॉ. सौम्या स्वामीनाथन (Dr Soumya Swaminathan) यांनी सांगितले, जगभरातील अनेक देशांमध्ये ओमिक्रॉनचा संसर्ग झपाट्याने वाढला आहे. परंतु दिलासादायक बाब म्हणजे, बहुतांश रुग्णांची प्रकृती स्थिर आहे. गंभीर प्रकरणे दिसून येत नाही आहेत. कोरोनापासून संरक्षण करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कोरोना लस अजूनही सुरक्षित आहेत.

डॉ. स्वामीनाथन यांनी आपल्या एका ट्वीटमध्ये म्हटले आहे, की टी-सेल इम्युनिटी (T-Cell Immunity) Omicron च्या विरोधात चांगला लढा देत आहे. गंभीर आजारापासून आपले संरक्षण करत आहे. ज्यांनी अद्याप कोरोना व्हॅक्सिन घेतली नसेल तर त्यांनी ती लवकर घ्यावी, असे आवाहन देखील डॉ. स्वामीनाथन यांनी केले आहे. तुम्हाला यापूर्वी कोविड झाला असेल किंवा तुम्ही लस घेतली असेल तर तुमच्या शरीरात टी-सेल इम्युनिटी तयार होते.