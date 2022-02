Covid Advance can now be retrieved : कोरोना महामारीमुळे ( Covid 19 pandemic ) अडचणीत आलेल्या नोकरदार वर्गासाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. आता नोकरदार वर्गाला पीएफ खात्यातून अॅडव्हान्स काढता येणार ( Covid Advance can now be retrieved) आहे. कोरोना महामारीच्या काळात पीएफ खातेधारकांना (PF Account Holders ) खात्यातून अॅडव्हान्स काढता येत होता. आता ही योजना पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे.