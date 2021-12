मुंबई: देशातील केंद्र सरकारच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी (Good news for pensioners) आहे. केंद्र सरकारने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यासाठी हयातीचा दाखला (Life Certificate) म्हणजे जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे. आता सेवानिवृत्त कर्मचारी 31 डिसेंबरपर्यत हयातीचा दाखला सादर करू शकतात. केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह (Union Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Jitendra Singh) यांनी ही माहिती दिली आहे.Also Read - International Flights News: केंद्राचा मोठा निर्णय, 15 डिसेंबरपासून सुरु होणार आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं

कोविड-19 च्या (Covid-19) प्रादुर्भावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या सेवानिवृत्तधारकांसाठी हयातीचा दाखला सादर करण्याची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर होती. पेन्शन मिळवण्यासाठी पेन्शनधारकांना हयातीचा दाखला सादर करणे, अनिवार्य आहे, असं राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितलं आहे.

जितेंद्र सिंह म्हणाले, पेन्शनधारक त्यांचा हयातीचा दाखल वाढीव कालावधीत बॅंकेच्या शाखेत भेट देऊन किंवा ऑनलाइन प्रणालीद्वारे डिजिटल पद्धतीनं ते सादर करू शकतात. पेन्शन वितरण करणार्‍या बँकांना त्यांच्या शाखांमध्ये गर्दी टाळण्यासाठी आणि सामाजिक अंतराच्या उपायांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी पुरेशी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दुसरीकडे, केंद्र सरकारनं यंदा आपल्या कर्मचाऱ्यांना मालामाल केलं आहे. सरकारनं कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता (dearness allowance) आणि इतर भत्त्यात वाढ केली आहे. महागाई भत्त्यात सुरुवातीला 11 टक्क्यांनी वाढ केली. नंतर आणखी त्यात तीन टक्क्यांनी वाढ केली. त्यामुळे कोरोना परिस्थितीत देखील कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक लाभ मिळाला. याशिवाय केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना लवकरच आणखी एक खूशखबर मिळणार आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हाऊस रेंट अलाउंसमध्ये (HRA) वाढ करण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे. HRA मध्ये वाढ झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात उल्लेखनीय वाढ होईल. अर्थ मंत्रालयात 11.56 लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांना HRA लागू करण्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं यास मंजुरी दिल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2021 पासून वाढीव HRA चा लाभ मिळू शकतो. याचा अर्थ असा की, कर्मचाऱ्यांना एक वर्षांचा एरिअर देखील मिळेल, अशी माहिती मिळाली आहे.