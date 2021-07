मुंबई : कोरोना काळामध्ये (Coronavirus) ग्राहकांना कोणताही त्रास होऊ नये आणि घर बसल्या त्यांना बँकेचे व्यवहार (Banking Services) करता यावे यासाठी बँकांनी आपल्या नियमांमध्ये अनेक बदल केले आहेत. काही बँकांनी आपल्या ऑफलाईन सेवा (Ofline Service) ऑनलाईन (Online Service) केल्या आहेत. ग्राहकांनी जास्तीत जास्त नेटबँकिंग (Net Banking) सुविधेचा वापर करावा यासाठी बँकांकडून प्रयत्न सुरु आहेत. जणे करुन बँकेत, एटीएममध्ये (ATM) गर्दी होणार नाही आणि ग्राहकांचे कोरोनापासून (Covid-19) संरक्षण होईल. बँकेच्या या निर्णयामुळे आता घरबसल्या बँकेचे अनेक व्यवहार करणे ग्राहकांना सोपं झालं आहे. अशामध्ये जर भारतीय स्टेट बँकमध्ये (Stat Bank of India) तुमचे अकाऊंट असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्वाची आहे. Also Read - SBI Recruitment 2021: एसबीआयमध्ये अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी; विना परीक्षा निवड; आत्ताच करा अर्ज

स्टेट बँकेने आपल्या ग्राहकांसाठी नवीन सेवा (New Service) सुरु केली आहे. स्टेट बँकेने आपल्या ग्राहकांसाठी एसबीआय डोअर स्टेप सेवा (SBI Door Setp Service) सुरु केली आहे. ज्याच्या माध्यमातून ग्राहक घरबसल्या पैसे घरी मागवू शकणार आहेत. एसबीआय कॅश डिलिव्हरीसोबत डोअर स्टेप सर्व्हिसमध्ये चेक घेणे-देणे, 15H फॉर्म यासारख्या सेवा देत आहे. याचा अर्थ ही कामं करण्यासाठी तुम्हाला बँकेत जाण्याची गरज नाही. तुम्ही ही सुविधा एका रिक्वेस्टवर घरी बसून मिळवू शकता. पण एसबीआय फक्त काहीच शाखांमध्ये ही रोख रक्कम देण्याची सुविधा देत आहे.

या सुविधेचा लाभ कसा घ्यायचा घ्या जाणून –

– SBIचे ग्राहक घरबसल्या आपल्या अकाऊंटमधून फक्त 20 हजार रुपयांपर्यंत पैसे काढू किंवा जमा करु शकतात.

– ही सर्व्हिस रिक्वेस्ट केवळ सकाळी 9 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत स्वीकारली जाईल आणि बँकांचे कामकाज सुरु असेल त्याच दिवशी सुरु राहील.

– तुमचं खातं ज्या शाखेत आहे त्याच शाखेत या सुविधेचा फायदा तुम्ही घेऊ शकणार आहात.

– डोअर स्टेप सेवा विनामूल्य नाही. यासाठी ग्राहकांना 100 + जीएसटी द्यावा लागेल.

– ग्राहक 1800-111-103 वर कॉल करून कॅश ऑर्डर करु शकतात.

– ग्राहकांचे घर होम ब्रँचच्या 5 किलो मीटर अंतराच्या आत असले पाहिजे.

– तुम्हाला चेकबुक आणि पासबुकद्वारे पैसे काढता येतील.

दरम्यान, 1 जुलै म्हणजे आजपासून एसबीआयच्या (SBI) नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. एसबीआय बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढणे (Cash Withdrawal) आणि चेकबुकच्या (Check Book) नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. एसबीआयने हा बदल बीएसबीडीवर (BSBD) लागू केला आहे. या नियमानुसार एका महिन्यात फक्त चार वेळा व्यवहार विनामूल्य असतील. यानंतर प्रत्येक व्यवहारावर 15 रुपये अधिक जीएसटी आकारला जाईल. एसबीआय एटीएम (SBI ATM) व्यतिरिक्त इतर बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढण्यासाठीही हेच शुल्क लागू असेल. तसंच, बीएसबीडी खातेदारांना 10 पानांची चेकबुक विनामूल्य वापरण्याची परवानगी एसबीआय (SBI allows free use of checkbooks) देते. नवीन चेकबुक (New Checkbook) घेण्यास किंवा अधिक पानांसह चेकबुक देण्यास शुल्क आकारले जाणार आहेत.