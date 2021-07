मुंबई : गुगल क्रोमचा (Google Chrome) वापर आज सगळेच जण करत असतात. छोट्या किंवा मोठ्या कामासाठी गुगल क्रोमचा वापर केला जातो. आपल्याला एखाद्या गोष्टीची माहिती हवी असेल तर गुगल क्रोमवर जाऊन तात्काळ आपण ती सर्च करतो. पण बऱ्याच वेळा गुगल क्रोमवर काम करत असताना सतत नोटिफिकेशन (Google chrome notification) येत असतात. ज्यामुळे कामामध्ये सतत अडथळा येतो आणि आपण त्रस्त होतो. या नोटिफिकेशनपासून अगदी आरामात तुमची सुटका होऊ शकते. त्यासाठी तुम्हाला काही सोप्या टिप्सचा वापर करावा लागेल. आज आम्ही तुम्हाला गुगल क्रोमवर येणाऱ्या नोटिफिकेशन कशापद्धतीने ब्लॉक (How to block notifications) करायच्या ते सांगणार आहोत…Also Read - BSNLची धमाकेदार ऑफर! कमी किमतीत मिळेल 100GB हाय स्पीड डेटा, घ्या जाणून फायदे

या टिप्सचा वापर करुन नोटिफिकेशन करा ब्लॉक –

– सर्वात आधी तुम्ही लॅपटॉप किंवा कम्प्युटरमध्ये (Laptop or Computer) गुगल क्रोम ओपन करा.

– गुगल क्रोमवर तुम्हाला वरती उजव्या बाजूला सेटिंग पर्याय दिसेल.

– सेटिंगवर क्लिक केल्यानंतर त्याठिकाणी दिलेल्या प्रायव्हसी आणि सिक्योरिटी या पर्यायावर क्लिक करा.

– त्यानंतर नोटिफिकेशनवर क्लिक करा. त्याठिकाणी तुम्हाला कोणत्या वेबसाईटला Aloow किंवा Block करायची आहे ती सिलेक्ट करावी लागेल.

– पर्याय सिलेक्ट केल्यानंतर ए़ड बटनवर क्लिक करा.

– त्यानंतर तुम्हाला Don’t allow sites to send notifications वर क्लिक करावे लागेल. त्यानंतर तुमच्या लॅपटॉप किंवा कम्प्युटरवर कोणत्याही प्रकारचे नोटिफिकेशन येणार नाही.

– तुम्हाला पाहिजे असेल तर Use Quieter Messaging फीचरच्या मदतीने तुम्ही नोटिफिकेशन ब्लॉक करु शकता.

या स्टेप्सचा सुद्धा करा वापर करुन तुम्ही नोटिफिकेशन ब्लाक करु शकता –

– गुगल क्रोमवर येणाऱ्या नोटिफिकेशन ब्लॉक करण्यासाठी तुमचा कम्प्युटर किंवा लॅपटॉपला ओपन करा.

– त्याठिकाणी वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेल्या सेटिंग पर्यायावर क्लिक करा.

– त्यानंतर प्रायव्हसी आणि सिक्योरिटीमध्ये जा आणि साइट सेटिंग्स ओपन करा.

– त्यानंतर त्याठिकाणी देण्यात आलेल्या Pop-ups and redirects या पर्यायावर क्लिक करा.

– याठिकाणी तुम्हाला Sites can send pop-ups and use redirects किंवा Don’t allow sites to send pop-ups or use redirects (recommended) या कोणत्याही पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

– त्यानंतर Allowed किंवा Not Allowed च्या समोर देण्यात आलेल्या Add बटनावर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्ही ज्या साईटला ब्लॉक करायचे आहे त्या Add करु शकता.