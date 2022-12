Google E-mail Service: गूगलचे जीमेल सर्व्हर डाऊन! अनेक यूझर्सला करावा लागला अडचणींचा सामना

Google E-mail Service: गुगलची ईमेल सेवा जीमेलची (Gmail) सर्व्हिस काही काळासाठी प्रभावित झाली होती. यादरम्यान अनेक यूझर्सने सर्व्हर डाऊन झाल्याच्या तक्रारी केल्या. Gmail च्या अ‍ॅप आणि डेस्कटॉप दोन्ही व्हर्जनसह अनेक लोकांना समस्यांचा सामना करावा लागला. मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास गुगलची ईमेल सेवा जीमेलची सेवा डाऊन झाली होती. सुमारे दीड तासानंतर म्हणजे रात्री नऊच्या सुमारास ती दुरुस्त करण्यात आली. दरम्यान, Gmail अ‍ॅप-वेबच्या दोन्ही आवृत्त्या काम करत नव्हत्या.

अ‍ॅप्स आणि वेबसाइट्सच्या ऑनलाइन स्थितीला ट्रॅक करणारी वेबसाइट डाउनडिटेक्टरने शनिवारी संध्याकाळी 7 वाजता जीमेलच्या सेवा खंडित झाल्याची माहिती दिली. सुरुवातीला खूप कमी यूझर्सनी याबद्दल तक्रार केली, परंतु काही काळाने, जीमेल क्रॅश होण्याच्या तक्रारींची संख्या सातत्याने वाढत होती. Downdetector वेबसाइटने ट्विट करून याबाबत माहिती दिली होती.

Google’s email service Gmail is down for several users. Both, app and desktop version of Gmail is affected. pic.twitter.com/F9EB3x6xZU

— ANI (@ANI) December 10, 2022